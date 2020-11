Una campaña de Navidad atípica

Sin saber aún cómo será la Navidad, cuánto se parecerá a la de otros años, las contrataciones para la campaña navideña ya se están poniendo en marcha, pero tampoco en este caso escapan al efecto coronavirus. Las empresas de colocación avisan de una caída de entre el 10 y el 20% en las ofertas de puestos de trabajo para cubrir la demanda extra que habitualmente se produce en las semanas previas a Navidad.

El año pasado por estas fechas se formalizaron 1.200.000 empleos aproximadamente, solo para reforzar temporalmente las plantillas de comercios y empresas para afrontar el pico de demanda y de consumo que se genera en esta época. Este año, las previsiones apuntan a que no se llegará al millón de contratos lo que supone entre un 10 y un 20% de en términos interanuales, según calculan distintas empresas. Las restricciones obligan a reducir el horario o el aforo de algunas tiendas y por eso las contrataciones no serán tantas como otros años. Y además hay empresas que no pueden afrontar la contratación adicional.

Dónde más se notará la caída de contratación es en la hostelería, pero, dado el auge del comercio electrónico, también cambiará el perfil de los nuevos contratos: los sectores en los que más ha crecido la demanda de empleo tienen que ver con la logística especialmente y con las ventas online.

Javier Blasco, director del Adecco Group Institute, señala en Hora 25 de los Negocios que calculan que, este año, las contrataciones no superarán los 900.000 nuevos puestos de trabajo temporales, cifra inferior a la tradicional, y que se reparte de forma desigual en el territorio. “En aquellas regiones que están teniendo más impacto de la pandemia, como Baleares o Canarias, y algunas comunidades, como Extremadura, tienen mayor impacto. Luego es verdad que con carácter general, ese decremento de entre el 15 y el 20% tiene sus excepciones, porque donde hay más presencia del e-commerce que va a tener un incremento del 30%, tiene menor afectación, es el caso de las zonas metropolitanas, como Madrid o Barcelona” apunta Blasco, quien explica que “la mayor caída se da en la hostelería, con volúmenes que incluso superan el 60%”, pero “hay algún tipo de profesionales que están compensando esa actividad, nos estamos ocupando con posiciones que se están reconduciendo al e-commerce para dar un mejor servicio al cliente”.