Manuel Burque no quiere tener hijos...¿y tú?

¿A ti te gustaría tener hijos? Según el estudio Global Burden of Disease, publicado por la revista The Lancet, la tasa de fertilidad en España fue de 1,3 hijos por mujer en edad fértil en 2019. La media mundial se sitúa en 2,31 hijos y el valor mínimo necesario para mantener la población es ligeramente menor, 2,1 hijos por mujer fértil.

La madre de Manuel Burque le suplica, por favor, que tenga una hija pelirroja. Y cada vez, Manuel repite: “yo no quiero tener hijos”. No obstante, Burque reconoce que tiene miedo de llegar al final de su vida y arrepentirse de no haber tenido descendencia. Ya que él lo tiene más o menos claro, Burque baja a la calle a preguntar a la gente y se encuentra con una mayoría favorable a procrear.

No obstante, la tasa de fertilidad ha descendido en España durante los últimos cuarenta años. Para entender los motivos de la caída, charlamos con Unai Martín, profesor de sociología en la Universidad del País Vasco. Unai nos cuenta que el fuerte descenso en la tasa de fertilidad española se explica en parte por la modernización de país y en parte también porque “no se dan las condiciones estructurales” para tener todos los hijos que nos gustaría. Nuestras preferencias no han cambiado demasiado, se mantienen en torno a los 2 hijos, pero la “precariedad vital en términos económicos, laborales y vitales” de nuestros jóvenes dificulta que cumplamos ese deseo.

Con Ángela Quintas tomamos porridge, uno de sus desayunos favoritos, y comentamos su ajetreada vida laboral. Nos acompaña Juan Ignacio Marín, propietario de la franquicia RawCoco, junto a un par de sus porridge recién hechos.