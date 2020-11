El jugador de los Phoenix Suns Ricky Rubio ha protagonizado la apertura de Carrusel Deportivo este domingo. Él y más concretamente su fundación, The Ricky Rubio Foundation, que trata de promover la sensibilización del cáncer de pulmón. Este pasado martes fue el Día Internacional del Cáncer de Pulmón, motivo por el que Ricky Rubio perdió a su madre.

“Mi madre era enormemente agradecida con todo el mundo y muy cariñosa, se le echa mucho de menos. Era mi mejor amiga y mi madre”, ha explicado Ricky. También ha confesado que cuando se marchó a EEUU por primera vez, “mi madre se vino conmigo, no me dejaba solo”.

Dani Garrido, presentador de Carrusel Deportivo ha preguntado a Ricky Rubio: “Mi padre murió de cáncer de pulmón. Yo también era joven y creo que lo cómodo y lo fácil es poner distancia con lo que te daña, no buscar explicaciones, huir enfermedad y es lo que yo hice. ¿Por qué cuando perdiste a tu madre tú decides ayudar con tanta fuerza, poner en marcha la fundación y no parar y seguir buscando proyectos de investigación?”. A lo que Ricky ha respondido: “También me vino a la cabeza bloquear todos los sentimientos que había. A veces una pequeña ayuda ves que puede ayudar a mucha gente con el mensaje correcto. Veía que podía ayudar a gente igual que otros me ayudaron a mi desde su experiencia. También hice una promesa a mi madre de que iba a ayudar a toda la gente que había pasado o estaba pasando por situaciones semejantes”.

“Este cáncer si se detecta a tiempo es fácil de solucionar, el problema es que no hay una prevención en ese sentido”, ha concluido Ricky Rubio.