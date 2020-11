Las preguntas canallas: "Creo que Messi y Xavi han hablado y si es el próximo técnico, Messi se quedará"

La jornada 10 de Liga nos ha dejado muchísimas cosas para analizar en nuestro Sanedrín. Desde la victoria del Atlético de Madrid que lo aúpa a lo más alto en el favoritismo por llevarse este título de Liga, a pesar del discurso del Cholo, al mal momento de Leo Messi, que en su versión más terrenal, se hunde con el Barcelona. El Real Madrid, por su parte, sumó un pinchazo más en la que puede ser la Liga más reñida de los últimos años y donde la Real Sociedad aseguró una jornada más su liderato

¿Crees que Xavi prefiere un proyecto al margen de Messi o con Messi?

Sique Rodríguez: "Creo que Messi y Xavi han hablado y si es el próximo técnico, Messi se quedará. Es una opinión, quiero decir, hay más probabilidades de que Messi se quede en el club si es Xavi el próximo entrenador. ¿Si va a llegar únicamente con Font de presidente? Diría que si"

Marcos López: "Creo que con Messi"

¿Hoy por hoy el Atlético es el principal candidato a ganar La Liga?

Tala: "Es evidente que es uno de ellos, pero queda mucho"

¿Simeone es de largo el mejor entrenador de La Liga?

Jesús Gallego: "No. El mejor es Imanol Alguacil, de largo"

¿El Atlético no tiene discurso de equipo grande?

Flaqui: "Tiene que tener un discurso más acorde con el momento que están viviendo. Ayer pedí que el Atlético se atreviese a soñar"

Sique Rodriguez informó ayer que el Atlético intentó un trueque: Griezmann por Morata, Lemar y Hermoso ¿plantearías algo parecido para el mercado de invierno?

Pinto: "Ahora ya no lo haría"

El Barça suma 11 de 24 puntos posibles. Merece Koeman ser cuestionado?

Romero: "Le está viniendo grande el proyecto de recosntrucción del Barcelona, pierde mucho tiempo en quejarse"

Del 0 al 10, ¿cuánto te preocupa el estado de Leo Messi?

Jordi Martí: "Entre un 5 y un 6"

¿Es Ter Stegen un portero sobrevalorado?

Meana: "No, me parece un gran portero, me gusta"

Si el miércoles hay revolcón en Milan volverá a ser cuestionado Zidane?

Mario Torrejón: "El revolcón en torno a su figura será grande, sí. Temblaría todo el mundo

¿Zidane ha sido injusto con Mariano?

Pulido: "Sí, ha sido injusto. Nos tendrá que explicar por qué"

Internamente, ¿Quién defiende menos a su entrenador: el Madrid a Zidane o el Atlético a Simeone?

Tala: "A ambos. Mientras se los dan al entrenador, no se lo dan a la planificación"

A pesar de la crisis, ¿llegará un megacrack en el verano al Madrid?

Mario Torrejón: "Creo que sí"

¿Prefieres firmar a Neymar o a Haaland?

Gallego: "Haaland, sin duda. No creo que haya jugador con más gol en el mundo. Bueno, igual Ibrahimovic"

¿Prefieres atar el futuro de Fati o el de Messi?

Flaqui: "Hombre, la carrera de Ansu Fati tiene más futuro que la de Leo Messi"