No nos metamos con los runners

Esta mañana he salido a pasear y he visto dos contradicciones.

Contradicción 1: los jóvenes, que tienen piernas fuertes y vigorosas y no se cansan, van en patín eléctrico y los ancianos, que tenemos piernas 'delicadicas' y nos cansamos, vamos andando. ¿No debería ser al revés, por pura lógica? El "motorcico" nos iría mejor a nosotros.

Y segunda contradicción, todavía más escandalosa. Los que van corriendo por las aceras, haciendo 'running' y expulsando por la boca 'aerolitos', o como se llame, aerosoles, esos no llevan mascarilla, y los que van caminando echando menos aerolitos, esos llevan mascarilla. ¿No debería ser al revés también?

Yo creo que deberían llevar mascarilla todos, pero si alguno la ha de llevar con mayor motivo son, precisamente, los que van corriendo y echando 'aerolicos' por la 'boquica'. O aerosoles, o como se llame. Pero no, claro, no nos metamos con los runnings, no se vayan a ofender. ¡La madre que parió al tranvía!