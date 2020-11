"Las vacunas no impedirán el contagio, pero sí el desarrollo de la enfermedad"

La efectividad de las vacunas aproxima un calendario del primer trimestre del año de 2021 que despierta un cierto entusiasmo en la sociedad. Sin embargo, el Director de Análisis del Instituto de Salud Global Barcelona, Rafael Vilasanjuán, la dosis de optimismo debe inyectarse con moderación.

Ante los anuncios que las diferentes farmacéuticas en estas últimas semanas, el colaborador advirtió sobre la necesidad de tener un buen plan de comunicación para, en consecuencia, disponer de un óptimo plan de vacunación.

“Yo me encuentro ya a gente por la calle que me está diciendo que en marzo ya se acaba todo, y no. Pongamos las expectativas donde hay que ponerlas, en marzo puede ser que tengamos a parte del personal sanitario vacunado. De ahí a que se empiecen a relajar medida queda todavía un tiempo”, anunció el director durante su intervención.

Vilasanjuán consideró que “lo más importante es no bajar la guardia porque ese futuro todavía no ha llegado”, pese a que las noticias, cada vez, vaticinan una salida próxima a la nueva normalidad adquirida por la expansión de la covid-19 en todo el mundo.

Ante esta situación, recalcó la importancia de un plan de comunicación que incluya cinco elementos: “un plan de comunicación que indique quién se tiene que vacunar, cómo lo va a hacer y porqué, y dar confianza; diferenciar por los grupos de gente que tiene que vacunarse; un plan logístico, es decir, ¿cómo se va a hacer?; un plan de vacunas, de las que vamos a recibir, la gente no va a poder escoger, sino que se va a definir en un plan de salud pública; y, por último, un plan de vigilancia, que ha fallado en el testeo y que sirve para saber quién está vacunado y quién no”.

En definitiva, “nos queda mucho por delante”, señaló el colaborador.

“Una vacuna que corte al 100% la transmisión, no la tendremos. Porque si la cortase así diríamos de empezar a vacunar de 30 a 60 años, que son que más contagian. Es probable que no la tengamos tan eficaz y que la mayoría de esas eficacias las veamos al revés: en que no impidan el contagio, pero sí el desarrollo de la enfermedad. Por eso, esas son las más interesantes para gente mayor”, explicó.

En cuanto a la obligatoriedad de ponerse la vacuna, de acuerdo con los estudios de CIS en los que se aprecia que alrededor del 43% de la población española se niega a hacerlo, Vilasanjuán incidió en que “esta es una vacuna que puede no llegarle a todo el mundo, por lo tanto, “no se puede obligar, pero sí concienciar a aquellos que se tienen que vacunar”.

Por último, se decantó por una la vacunación pública, por el tipo de compra. Es decir, “los laboratorios no están vendiendo a sistemas privados, sino al Estado”, apuntó.