'The New Yorker' publica por primera vez un poema traducido del euskera

Los lectores de la prestigiosa revista ‘The New Yorker’ encontraron la semana pasada entre sus páginas, por primera vez, un poema traducido del euskera. El autor que ha logrado tal proeza es Kirmen Uribe, quien fuese Premio Nacional de Narrativa en 2009. Uribe se encuentra promocionando su poemario ’17 Segundos’, que contiene textos escritos entre 2002 y 2019. Precisamente en esta obra se encuentra ‘Mujeres de Vuelta de la Fábrica’, ('Back from the Cannery' en 'The New Yorker'), el poema que se ha hecho un sitio en ‘The New Yorker’.

Uribe es un autor ecléctico que ha trabajado prácticamente todos los palos de la escritura. Comenzó su andadura como guionista de cómic y autor de letras para bandas musicales. Ha sido profesor y traductor, y ha publicado ensayos sobre literatura. ’17 Segundos’, publicado por la editorial Zenda el pasado septiembre, es su tercer poemario.

Uribe, que reside en Nueva York desde 2018, asegura estar “muy contento de ver el poema en una revista que llevo leyendo años”, y aún más porque “es la primera vez que ‘The New Yorker’ incorpora la lengua vasca a sus contenidos”. “Es importante que el euskera crezca y tenga visibilidad, siempre he luchado por ganar territorios para esta lengua”, cuenta el escritor. La versión digital de la edición de ‘The New Yorker’ en la que se encuentra el poema, cuenta también con un audio en el que el propio Kirmen recita el poema en euskera original.

En una semana en el que la diversidad lingüística de España vuelve a ser utilizada como un arma política para ahondar un añejo conflicto, Kirmen ofrece una visión conciliadora del asunto. “Veo al euskera como algo propio de los vascos, pero es una joya que compartimos con el mundo. Tengo una visión ecológica de las lenguas: cuantas más haya, mejor. Es como el Amazonas, que está en Brasil, pero da oxígeno a todo el mundo”, reflexiona el autor.

Y, hablando de Euskera, hemos aprovechado para charlar con Kirmen sobre la iniciativa ‘Euskaraldia’, que consiste en una serie de encuentros en los que coinciden, identificados mediante unas chapas de colores, hablantes de euskera con practicantes de la lengua que la entienden, pero aún no se atreven a hablarla. En palabras de Uribe, “es una iniciativa fantástica”, que resulta una experiencia enriquecedora, “tanto si hablas euskera como si no”.