Perspectiva internacional tras el G-20

Desde que llegó la pandemia, ya son seis los países -Zambia, Argentina, Belice, Ecuador, Líbano y Surinam- que se han declarado en suspensión de pagos, y hay otros 38 gobiernos que –según la agencia de calificación Fitch—se encuentran en riesgo material de quebrar. Una cifra que refleja el impacto de la crisis sanitaria, cuya derivada económica ha puesto al filo de la quiebra al doble de Estados que la crisis financiera de 2009. Por eso, el G-20 ha decidido prolongar la ‘Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda’ hasta diciembre de 2021, fecha en que estos países podrán decidir prorrogar esa suspensión de la deuda otro medio año. El monto al que afecta esta medida se sitúa en 4.800 millones de euros, adeudados por un total de 46 países.

José Moisés Martín, miembro deEconomistas Frente a la Crisis, señala en Hora 25 de los Negocios que "Hay que valorarlo como el gesto que significa, quiero decir, en un contexto en el cual la economía internacional está cayendo casi sin precedentes, no tiene nada que ver la caída que está sufriendo la economía con la de la crisis de 2008. Y en cómo esto está afectando a las económicas menos desarrolladas, y más emergentes, que están endeudadas. Por lo tanto, esta medida es un balón de oxígeno que genera cierta capacidad y liquidez para unas economías que se veían constreñidas, por la necesidad de pagar el servicio de su deuda. Así que, bienvenida la medida, pero también hay que entender sus limitaciones. En primer lugar, no es una condonación, y en segundo lugar, no participa el sector privado, se refiere sólo a la deuda pública".