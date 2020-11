El juzgado de instrucción número 1 de Tomelloso ha abierto diligencias para investigar la actuación del director de la residencia Elder en la que murieron entre marzo y junio, según la denuncia a la que ha tenido acceso la Cadena SER, 75 usuarios. El caos llegó hasta tal punto que el gobierno de García Page tuvo que intervenir el centro y apartar de la dirección a José Manuel Sampedro, exconcejal del PP y antiguo estrecho colaborador de Nacho Villa en la radiotelevisión pública de Castilla-La Mancha.

La denuncia atribuye a Sampedro los presuntos delitos de homicidio por imprudencia y omisión del deber de socorro por su gestión de la primera ola de la pandemia. Dicen los denunciantes que no atendió las recomendaciones que le hicieron hasta en tres ocasiones desde el servicio de enfermería de la residencia para adquirir material de protección y establecer protocolos de actuación, que abandonó el centro el 10 de marzo cuando saltó el primer positivo por coronavirus de un anciano y que cuando la Junta intervino la residencia no atendió a los requerimientos del gobierno autonómico y del médico militar que acudió a revisar el estado de salud de los usuarios. Según la denuncia el día que saltó el primer contagio, Sampedro abandonó la residencia "ipso facto, sin previo aviso y para sorpresa del personal dejó desamparados tanto a los ancianos como a los trabajadores del centro". Los trabajadores, continúa el relato, "se enfrentaron ellos solos a esta situación de desamparo sin medidas de protección de ningún tipo y sin protocolo de actuación". Es más, ni siquiera se amplió la jornada laboral del médico que solo acudía dos horas por la mañana y otras dos por la tarde.

Intervención de la Junta

Entre el 10 y el 16 de marzo los contagios se multiplicaron y empezaron a contarse los primeros fallecidos. En aquellas fechas, el SESCAM empezó a vigilar el centro y llegó a mandar tres UVI. Además, un médico militar examinó a los ancianos. El director del centro no atendió sus llamadas y regresó el día 16 para hacer una única gestión, según la denuncia: subir a redes sociales un comunicado desmintiendo que la residencia estuviera intervenida. La Junta intervino formalmente el centro el 18 de marzo y mantuvo el control hasta junio. El 18 de marzo la residencia sumaba 15 ancianos muertos y 61 contagiados. La Cadena SER se ha puesto en contacto con el director del centro que no ha querido ofrecer ninguna explicación sobre este asunto.

Entrevista al abogado de las familias

Luis Miguel Polo es el abogado que representa a seis de las familias que perdieron a un ser querido en esa residencia. Buenas noches.

Hola, buenas noches. ¿Qué tal?

Acusan entonces al director de la residencia de delitos muy graves: homicidio por imprudencia y omisión del deber de socorro. ¿En qué se basa?

Bueno, la información que disponemos es que a finales de finales del mes de febrero a este señor ya se le estaba solicitando, por parte del personal de la residencia, que se adoptara algún tipo de actuación, que se fijase alguna norma de qué hacer ante posibles contagios que se dieran. Se pedía protección para para los usuarios también y también a los trabajadores. Estos requerimientos, parece ser, que no fueron tenidos en cuenta. Y luego ya llegamos al 10 de marzo. Ese día al director le informaron de que había ya un positivo por coronavirus y de que varios ancianos también estaban empezando a enfermar. Y bueno, este señor, el director, para sorpresa de todos, de manera repentina abandonó la residencia y ya a partir de ahí, digamos, que la situación se descontroló. El capitán del barco se había ido, no había ningún protocolo de actuación, no había equipo de protección para la salud de personal y de usuarios...

Los trabajadores tuvieron que ir a comprar mascarillas a un comercio cercano, a un chino.

La situación era dramática. Los contagios iban aumentando y bueno, no había equipo de protección, no había nada y me consta que algún trabajador, de manera desesperada tuvo que salir a lo que comúnmente se conoce como un chino a intentar conseguir algo para protegerse.

¿Y los trabajadores siguen allí en esa residencia?

Estos trabajadores, que hicieron una una labor heroica, afrontaron prácticamente ellos solos el problema cuando el director no estaba, han dejado de trabajar para la residencia. Alguno me dicen que ha sido despedidos por la dirección, otros me dicen que están en procedimientos judiciales contra la residencia. No sé lo que es. Lo que sí sé que hay muchos que no están trabajando allí.

En cambio, quien sí está es el director, que volvió a estar al frente de la residencia después de que la Junta la interviniera. ¿Cómo es posible que estando todo esto investigando, se siga este hombre y al frente?

Pues sinceramente no lo sé. Nos llamó mucho la atención porque durante el fin de semana, digamos más trágico, del 13 al 15 de marzo, los contagios no cesaban. Había 15 fallecimientos, si no recuerdo mal. Incluso no sé si algún día algún médico militar intervino también por la gravedad de la situación. Intentaron localizar al director. No lo localizaron y cuando volvió en el día 16 a la residencia, una de las primeras cosas que que hizo fue hacer una publicación por las redes sociales desmintiendo que la situación de la residencia fuera mala, catalogando todo como bulo. Posteriormente, unos días más tarde, compareció en un programa televisivo de máxima audiencia diciendo que la administración no les daba apoyo, que la situación era mala. Nos llama la atención que estaba gestionando la residencia de la manera que lo hizo y que después haya vuelto a su puesto. No sé, no lo saco muy bien. Algunos dicen que es por algún grado de parentesco con algún miembro del Patronato, no lo sé, pero la cuestión es que nos llama mucho la atención.

Muchas gracias, buenas noches y suerte.

Muchas gracias a ustedes.