Beba y calle

Un bar italiano ha prohibido hablar en su interior de la pandemia. ¿De qué hablamos si no hablamos de la pandemia? De la prohibición de hablar de la pandemia, como estoy haciendo. Por lo demás, estoy ahora mismo en una ciudad sin bares, Pontevedra; en estos momentos si abre uno sus puertas y pone como condición para entrar que solo se pueda hablar de mecánica matricial como formulación de la mecánica cuántica, se llena. Se llena primero la biblioteca y se llena después el bar. Pero en fin, en ese bar italiano hay algo peligroso, por ejemplo que no se puede hacer teorías sobre lo que sucederá. O sea, no se puede cuñadear. Al bar se va a cuñadear, cuánto más complejo el asunto, mejor, porque más bebes para perder la vergüenza. Pero lo que se olvida la propietaria del bar Feeling, que con ese nombre está por ver que solo sea un bar, y es que el coronavirus es un asunto tan central de las conversaciones, que ha pasado a la categoría de sobreentendido. No hay que citarlo. Hablar de cualquier cosa con alguien con el que te acabas de encontrar es como hablar de cualquier cosa con tu vecino de grada del estadio Santiago Bernabéu en un clásico cuando se pita un penalti. Todo lo que le digas, sea de la importancia que sea, lo va a interpretar como la va a interpretar, que es como nosotros interpretamos ahora cualquier cosa que se nos diga, como es tétrico y natural.