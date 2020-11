Luna Miguel: "Llevamos mucho tiempo silenciando a la gente joven"

En una época en la que los jóvenes son más señalados que nunca, acusados de irresponsables, inconscientes, egoístas; y casi culpados de ser los responsables del estado de la pandemia, al menos en España, es urgente escuchar voces que nos recuerden cuánto de impreciso tienen estas generalizaciones. El pasado domingo, la contraportada de El País mostraba una entrevista de Luz Sánchez Mellado, colaboradora de La Ventana, a Luna Miguel. La cita del titular dejaba la polémica servida: “Bad Bunny es literatura”. Casi nada.

Luna es escritora y editora. Recién entrada en la treintena, cumple dos años como editora invitada en ‘Penguin Random House’, casa para la que selecciona jóvenes talentos literarios, sobre todo mujeres, bajo el sello ‘Caballo de Troya’. Luna es una mujer joven que descubre a mujeres jóvenes. Aunque es consciente de lo “provocador” del titular de la entrevista de El País, reconoce también que le ha sorprendido la viralización de la misma (el artículo está entre los 15 contenidos más leídos del periódico), pues dice que “hablar sobre poesía no suele llevarte a este nivel de exposición”.

Sin embargo, matiza que “el titular es provocador porque hablamos de Bad Bunny, pero si hubiéramos dicho C. Tangana o Rosalía, sería lo mismo”. Y se reafirma en su idea de que las letras del artista (que hace poco ganó el premio al mejor compositor del año de manos de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores; y está entre los 20 artistas más escuchados del mundo en Spotify), son literatura. “Es literatura porque tiene la capacidad de emocionar. Tendemos a pensar que la literatura es algo elevado y cerrado que no puede llegar a un público amplio, pero está demostrado que no es así”, reflexiona Luna.

Por otro lado, argumenta que “Detrás de Bad Bunny hay un pensamiento, y unas ideas brillantes sobre sexualidad, feminidad y masculinidad. Unas ideas que, unidas al ritmo de sus canciones, se convierten en poesía”. Poco después de la publicación de la entrevista, se produjo la reacción esperable. Esta vez, en forma de un tuit que ponía en duda que una persona de 30 años pudiese ser senior en su profesión, como se define a sí misma Luna, o que una persona de 20 años pudiera tener algo interesante que decir.

Pronto, este tuit recibió cientos de respuestas de compañeros de generación de Luna. Su idea la ha expresado la editora, que asegura que, desde hace unos años “autores como Ernesto Castro, Cristina Morales o Andrea Abreu están cambiando el panorama editorial, y demostrando que se ha silenciado mucho tiempo a la gente joven”. “Hay que escuchar a la gente joven, igual que hay que escuchar al que es diferente. Ese es el problema, que no nos estamos escuchando”, concluye Luna.