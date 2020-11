Carmen Posadas: "No me interesa convertirme en una viejecita encantadora"

Carmen Posadas (Montevideo, 1953) nace cerca en el río más ancho del mundo, el Río de la Plata, que define con la inmensidad de un mar. Le da terror desde que de niña se cayó sin saber nadar. La escritora uruguaya, que acaba de publicar su última novela ‘La leyenda de la peregrina’, visita esta noche El Faro para conversar con Mara Torres bajo el seudónimo de Callas, nombre que le roba a la conocidísima soprano a la que admira profundamente.

Viaja con Mara durante esta media hora a varios escenarios de toda su vida. El recuerdo de la quinta en la que vivían sus padres y en la que se crio, olía a soufflé de dulce de leche y a pasta recién hecha los fines de semanas. Crece en el seno de una familia de diplomáticos, en una casa llena siempre de gente en la que escribía diarios para desahogarse de las comparaciones que la llevaban a pensar de forma acomplejada que era más fea que las otras niñas.

Comienza su carrera como escritora joven y pronto empieza a recibir múltiples premios. Confiesa a Mara Torres que el momento más dulce de su memoria es el día que llegó un fax de su padre, experto en literatura, analizando uno de sus libros. Ocurría después de años de éxitos fuera de casa y de un reconocimiento notable a nivel internacional. Hasta aquel momento su padre ignoraba todos los envíos que Carmen le hacía de sus libros. Aquel fax le regaló una demostración de orgullo fundamental en su vida. “Fue el momento más glorioso de su vida”, añade la escritora.

Además de su trayectoria literaria, su imagen pública está sin duda ligada al matrimonio con Mariano Rubio, que fue Gobernador del Banco de España, que llenó durante años portadas en la prensa rosa. “Todo lo que había conseguido en tantos años quedó anulado y me convertí en la mujer de. Cuando una quiere dedicarse a la literatura si sales en las revistas del corazón se abarata tu trabajo”, ha explicado. Aún así reconoce que la felicidad de aquellos años con él compensaban una exposición seguramente desmesurada.

Después de su muerte quiso apartarse de ese foco y volver a la soledad que reconoce necesitar casi biológicamente y de la que disfruta. Desaparecer del punto de mira le ayudó a refugiarse más aún en la literatura. Es una mujer que siente contradicción por el uso masivo y la filosofía de la exposición en las redes sociales, que le produce misterio y contradicción después de su experiencia vital.

Mantiene en este momento de su vida su propia teoría de la “prórroga”, que le permite vivir sin responsabilidades con una el trabajo hecho, unas hijas criadas, unos nietos dando amor y unas misiones alcanzadas. “Las cosas importantes ya están hechas así que me dedico a cuidarme y a hacer aquello que me apetece. Eso es lo bueno, vivir muchos años no me interesa, no le veo el interés a ser una viejecita encantadora", concluye.