"El Estado tiene que ser más proactivo allí donde las mujeres verbalizan más la violencia que ante la Policía"

Hoy se conmemora el día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desde que comenzó el año y hasta hoy, 25 de noviembre, 41 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas según las estadísticas oficiales. Hoy, más que nunca, es importante recordar la lacra de la violencia machista: una de las grandes asignaturas que todavía tiene la democracia española y europea. De hecho, también hoy mismo el Consejo de Europa ha apremiado a España a que incluya en sus leyes todo tipo de violencia contra las mujeres. Entrevistamos en 'Hora 25' a la delegada del Gobierno para la violencia de género, Vicky Rosell.

España tiene que hacer un mayor esfuerzo por ponerse en línea con lo que establece la Convención de Estambul respecto a violencia de género. Los expertos del Consejo de Europa en esta materia (agrupados en las siglas GREVIO) aplauden en su último informe los avances legislativos en nuestro país -al que consideran un referente en la materia-, pero ven varios puntos negros en la lucha contra estos crímenes.

El primero es que, paradójicamente en un país pionero en la definición de violencia de género, se siga haciendo hincapié en aquellas formas de violencia doméstica, en lugar de tener un enfoque más completo contra toda forma de violencia contra la mujer (menciona la violencia en el ámbito laboral, la violencia digital o la violencia que sufren las jornaleras agrícolas como ejemplos claros en los que queda mucho por avanzar).

Sobre la violencia machista en España

Nosotras no estamos haciendo las cosas mal. Vivimos en una desigualdad que hunde sus raíces en lo más profundo del sistema patriarcal. No solo tienen que alcanzar la igualdad las mujeres, también los hombres tienen que reconocer sus privilegios y ponerlos encima de la mesa. La violencia de género es el precipitado más grave de la desigualdad.

El Estado tiene que ser proactivo en espacios donde la mujer verbaliza más esta violencia. El cribado de la COVID no debería obstaculizar el de las violencias machistas. 16 años después tiene que haber una protección integral. Es sintomática la solución autoritaria que quiere la derecha y el machismo. Lo lógico sería que la mujer no afronte el momento con la inseguridad y el miedo que supone.

Sobre la pandemia y la violencia machista

Ha funciona bien. La subida fue exponencial en los medios silenciosos. El 016 no tenía previsto el teletrabajo. Si las operadoras del 016 llegan a contagiarse, no habría habido adonde llamar. Su asistencia tuvo que adaptarse a las circunstancias de recursos presenciales que están cerrados. Las mujeres que tienen al lado a su agresor, no pueden verbalizar lo que están sufriendo. Jurídicamente el whatsapp que implementamos se tuvo que justificar con el decreto del estado de alarma.

Sobre el informe del Consejo Europeo

Vivimos en un estado autonómico y con las mismas leyes hay voluntad política o no la hay. Hoy Asturias ha homenajeado a las víctimas de la violencia de género abriendo su centro de crisis.

Sobre el debate en el feminismo

Creo que puede haber una solución. Hemos verbalizado un gran pacto político y feminista que no nos podemos permitir romper. Tienen que darse la mano las feministas de los 70 con las feministas del 15-M. Hemos oído a una víctima subsahariana de mutilación genital, a Pamela Palenciano, creo que si alguien no se quiebra después de haber oído eso las mujeres víctimas de violencia machista serían solo números y no personas.