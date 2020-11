Termina el 25 de noviembre. Y un año más nos citamos en torno a unas cifras que pararían el mundo si no estuviéramos hablando de un gravísimo problema estructural de desigualdad con el que convivimos desde hace siglos. Repetiré las cifras una vez más, antes de que acabe el día y la violencia de género vuelva a ser un asunto más de la actualidad. 41 mujeres han sido asesinadas este año en España por ser mujeres. 3 menores han sido asesinados por la misma violencia machista. Y hay 23 nuevos huérfanos. Llevamos 1.074 asesinadas desde que comenzó el registro en el año 2003 y 37 menores desde el año 2013.

Y hablamos solo del ámbito de las parejas o exparejas. Quedan muchas víctimas fuera de la estadística. Muchas violencias en silencio. A ellas pretende abarcar la futura ley de Libertades sexuales que prepara el gobierno. Pero de nada sirven las leyes, si luego no hay medios para implementarlas y en todas las comunidades. En todas las ciudades y en todos los pueblos. Y de nada sirven las leyes y los medios materiales si no se ataja la desigualdad que provocan estas violencias. De la educación al empleo, de los cuidados a los afectos. Todas sabemos que no es fácil ni rápido remover estructuras milenarias. Pero no se puede dejar de exigirlo y de empujar para que cambie.