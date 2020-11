"Escuchaba los gritos y sentía que estaba ante una tragedia muy grande, pero yo estaba esperando a mi mamá"

El 25 de noviembre de 1960 Minerva, Patria y María Teresa Mirabal fueron conducidas a una casa a las afueras de Puerto Plata, en República Dominicana, y fueron brutalmente apaleadas hasta causarles la muerte. El suceso fue perpretado por el Servicio de Inteligencia Militar de la dictadura de Trujillo. Desde entonces y por una resolución de la ONU, el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En 'Hora 25' hemos podido hablar con Minou Tavarez Mirabal, hija de Minerva Mirabal, una de las tres hermanas asesinadas por Trujillo.

La carta que ha publicado sobre el suceso

A los cuatro años la memoria es muy elusiva. Lo viví con una mirada de una niña de 4 años, pero también con la aprensión de que algo grave estaba pasando. Se me quedaron grabadas algunas escenas, como que me subí a una silla para mirar qué pasaba. Eran unas cajas largas porque yo no había visto ningún ataúd. Y escuchaba los gritos de Dede. Sentía que estaba ante una tragedia demasiado grande, pero yo estaba esperando a mi mamá.

¿Qué fue de los asesinos?

Se llevó a cabo un juicio, que incluso fue televisado. Se condenó a los asesinos directos, a veinte y treinta años. Pero a los dos años, en un momento de revuelta política fueron puestos en libertad, algunos de ellos se escaparon a los EEUU y otros volvieron a República Dominicana, con protección de gobiernos hasta que murieron. No es posible la existencia de la democracia sin justicia, sin memoria.

¿Qué vida habría tenido Minerva Mirabal?

Habría estado en el centro de la vida política de este país. Me gusta imaginármela siendo senadora o primera presidenta de la República Dominicana. Era una gran estratega, una gran política. Ella decidió el nombre que debía llevar este movimiento. Esa mujer hubiera estado como abogada en un Tribunal Internacional, tratando de defender a las víctimas. Así me la imagino. Este país sería otro y más justo y más democrático.