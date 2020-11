Tu, yo y cuatro personas más

Como ya saben, estas navidades nos podremos reunir un máximo de seis personas. Cada uno de nosotros, y cinco personas más.

Cinco personas. Me gustaría aprovechar este tiempo que me da la Cadena SER para invitarles a hacer un pequeño ejercicio. Cuando tengan un rato, saquen un papelico y apunten los nombres de las cinco personas que más quieren en su vida. Casi seguro que serán familiares, pero en otros casos, tal vez no lo sean.

¿Quiénes son esas cinco personas? ¿Las tiene usted claras? Me imagino ahora todos los oyentes de la radio pensando en esos cinco nombres. Apúntenlos y, cuando lo hayan hecho, les pone un mensaje a esas cinco personas y les dice: "Oye, que el marco Antonio Aguirre en la SER ha propuesto este juego y os he elegido a vosotros".

¿Cursi, lo que os acabo de proponer? Pues sí, mucho. ¿Pero es bonico o no es bonico?