Cómo servir los platos informativos

Estamos en el cómo pasando casi de largo por el qué. El cómo del reparto de los ingentes fondos europeos para la recuperación, que tienen importancia máxima, claro está. Los procedimientos pueden determinar los resultados. Nada más normal, por tanto, que al darse a conocer los mecanismos proyectados por el Gobierno, hayamos entrado en ellos para desmenuzar sus tripas y analizar su idoneidad.

Y no hemos tardado mucho en descubrir interesantes temas de análisis, de debate o puntos de fricción. Pero como nos ocurre muy a menudo, tenemos una montonera de árboles que no nos permite ver bien el bosque. No se está haciendo el énfasis adecuado en la trascendencia de este proceso de recuperación y en la oportunidad extraordinaria que nos brinda para dar un salto modernizador.

Acabo de leer un artículo de la ministra Nadia Calviño, en este sentido. Habla de la reconstrucción para hoy y para el futuro. Para escribir el país que queremos, para transformarlo pensando en grande. Y mientras lo leía, pensaba en los otros procedimientos, los procedimientos de difusión de las noticias.

Porque, como este mensaje de Calviño, hubiéramos debido recibir muchos otros del gobierno, de la oposición, de empresarios y sindicatos y de otros sectores representativos, en una campaña común en todos los medios para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del momento y, como decía, sobre la oportunidad que se nos presenta.

Porque todos están de acuerdo, todos lo van diciendo, pero en picoteos dispersos que se pierden. Luego, solo luego, tendríamos que hablar del reparto de los fondos. El orden en que se sirven los plazos informativos es muy importante. Pero en todo caso, la primera regla para que cada uno de estos platos pueda ser valorado es no servir varios a la vez. Y ayer se hizo, de nuevo. El máximo de seis comensales en las cenas de Navidad se comió al plan de recuperación. ¿No podía una de las dos noticias esperar 24 horas?