La polémica del día

Escocia será el primer país en el mundo que ofrecerá gratis a sus ciudadanas los productos para la menstruación. Desde 2018, ya repartía compresas y tampones sin coste a estudiantes y a mujeres sin recursos. Pero ahora ha dado este paso que, por su carácter pionero, es histórico. Lo ha aprobado el parlamento por unanimidad. Entre liberales, conservadores, socialdemócratas y verdes no ha habido una sola voz discrepante. Quién sabe si el hecho de que el gobierno esté presidido por una mujer y cuatro de los cinco partidos con representación sean liderados por mujeres, ha pesado en esta sensibilidad hacia la causa.

Es evidente que estos productos no es que sean de primera necesidad, sino de necesidad ineludible. Y lo injusto de su carga fiscal es que gravan a las mujeres por el mero hecho de serlo. Pero frente a esta realidad global, la respuesta fiscal es desigual. En Europa, las mujeres húngaras pagan un 27%, las irlandesas, cero. Un club sin IVA menstrual que inauguró Kenia. En la UE, la mitad de los países mantiene idéntico IVA para las compresas que para el vino o el tabaco. Aquí en España el IVA está en el 10%. Y aunque se prometió la rebaja en 2018, en 2019 y a principios del 20, estamos a finales del 20 y esa rebaja no ha llegado. Nos dicen fuentes del gobierno que el compromiso sigue pero lo cierto es que aún no ha llegado. Veremos si en el mundo futuro lo de Escocia es la excepción o la regla.