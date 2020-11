El mejor homenaje radiofónico al mejor futbolista de todos los tiempos, Diego Armando Maradona

‘El Larguero’, dirigido por Manu Carreño, ha rendido un cariñoso homenaje al tristemente fallecido mejor futbolista de todos los tiempos, al Dios del fútbol, a Diego Armando Maradona.

El mejor análisis, las mejores entrevistas y la inmediatez de la última hora se han dado la mano en este programa para convertirse en el mejor homenaje radiofónico que se le pudiera hacer al ‘Pelusa’.

Hugo Maradona

En el día de la muerte de su hermano por un paro cardíaco a los 60 años, Hugo Maradona atendió a 'El Larguero' para contar cómo estaba viviendo su familia estas horas posteriores a la desafortunada noticia: "Más que destrozados, estamos muertos en vida. No esperábamos este desenlace de Diego".

"Va a ser larga la noche, dura, pero lo tengo que asimilar. Para mí, hoy murió el fútbol", lamentó el hermano entre lágrimas.

Hugo Maradona estará en la capilla ardiente que se habilitará en la Casa Rosada de Buenos Aires y que recibirá la visita de cientos de miles de argentinos para despedir a su ídolo.

Víctor Hugo Morales

El prestigioso narrador ha pasado por los micrófonos de la SER para transmitir su cariño a la familia y amigos. “El dolor es muy grande, el fútbol se frenó de golpe”, lamentó.

El locutor que narró el gol más famoso del astro argentino compartió más de 35 programas de televisión con el futbolista: “Maradona es que es como un pan de Dios. Tuve con él una relación tan buena, algo tan cordial, una persona cariñosa, respetuosa y antidiva", dijo.

César Luis Menotti

El exseleccionador argentino también pasó por ‘El Larguero’ para expresar su tristeza por una pérdida tan grande. "El impacto que ha causado está ligado a todo lo que él le ha dado al fútbol. El representante del fútbol argentino ha generado una tristeza muy profunda. Fue el último ídolo del fútbol argentino

El embajador de Argentina en España

Ricardo Afonsín atendió a Manu Carreño para comentar el fallecimiento de Diego. "Maradona era muy querido, había conquistado el corazón de todos los argentinos. Fue una noticia muy triste, muy triste. Se trata del fallecimiento del ídolo de todos los argentinos. No vamos a organizar condolencias presenciales en la Embajada debido a la situación de la pandemia, pero cada uno podrá referirse a Diego como quiera en Internet y lo mandaremos a la familia o a quien corresponda".

Raúl Alfonsín, junto a Maradona, con la Copa del Mundo en 1986 / GETTY IMAGES

Además de embajador, Rircardo Alfonsín es hijo de Raúl Alfonsín, expresidente de Argentina. "Mi padre era el presidente de la República cuando Maradona ganó el Mundial del 86 y fue el que le recibió en la Casa Rosada de Buenos Aires".

Joan Gaspart

El expresidente azulgrana relató cómo trató de fichar a Maradona hasta en dos ocasiones, desplazándose hasta Argentina en ambas. "Ya estuve intentando fichar a Diego cuando jugaba en Argentinos Juniors. Me invitó a cenar su vieja que decía él, pero no pude traerle, me vine de vacío. Pero ya hice relación con Diego. La familia era sensacional, el recuerdo que me quedó fue fantástico".

A la segunda, cuando ya estaba en Boca Juniors, lograron el fichaje. "Convencimos a Boca Juniors y a la Federación Argentina. Lo que nos pasó fue que aficionados de Boca y no de Boca rodearon el hotel en el que estábamos alojados pues no querían que nos fuéramos con Maradona fichado. Tuvo que venir la policía a escoltarnos en tanquetas hasta el avión. Éramos los malos, nos llevábamos a su ídolo".

Maradona y Gaspart en una foto de 1982 / EFE

Manolo Jiménez

El exentrenador del Sevilla Fútbol Club, Manolo Jiménez, también charló con Manu Carreño. Él era el capitán del equipo hispalense cuando llegó Maradona a Sevilla. "Compartir vestuario con Maradona fue lo más grande, algo increíble. Mi admiración por él se multiplicó cuando le conocí".

Maradona, con la camiseta del Sevilla en un partido contra el Athletic en la temporada 92-93 / GETTY IMAGES

Además, el andaluz dejó claro lo especial que era Maradona y lo desprendido y cariñoso que era. "Desde que él llegó hacíamos muchas parrilladas y él siempre era el que pagaba. Nos invitó a su cumpleaños y encima nos hizo un regalo a cada uno".