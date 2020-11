¿Dumping fiscal?

El Gobierno exige que las autonomías que han bajado impuestos los suban, una en concreto: Madrid, a la que acusa de beneficiarse de ser la capital, de tener la sede fiscal de empresas que le reportan, sin embargo, en vista de la reacción de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, la Comunidad no incrementará esos gravámenes. “Con la libertad fiscal de Madrid haré lo que haga falta y donde haga falta y seré la peor pesadilla de quienes quieran meter la mano en nuestros bolsillos para pagar las corruptelas independentistas” ha defendido Ayuso este miércoles.

El debate gira en torno a dos caras de una misma moneda: recaudar más para dar más servicios públicos, o cobrar menos impuestos, lo que conlleva mayores privatizaciones, pero lo cierto es que hay grandes diferencias entre ambas estrategias: en relación con el impuesto de Sucesiones, hay autonomías que bonifican un 100% esa tasa, mientras que otras lo recaudan; y en el de Patrimonio, las diferencias oscilan entre una recaudación media de 0 euros en Madrid, y los 10.174 euros de Galicia, los 7.716 euros de la Comunidad Valenciana o los 6.759 de Cataluña.

Por su parte, el consejero de Hacienda ha aseverado que la política de impuestos bajos ha propiciado un ahorro medio de 15.000 euros al contribuyente durante los años de aplicación y ha propiciado que Madrid haya generado el 80% del empleo global del país durante el último trimestre y que el 60% de la inversión recale en la región.

Santiago Lago, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo señala en Hora 25 de los Negocios que “el gran problema que tenemos es que se están cruzando muchos debates, que son interesantes, que no son particularmente complicados, pero cuando los mezclas no hay quien entienda nada. Tenemos el debate sobre si hay que mantener el impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones -que argumentos a favor y en contra, en general, el argumento del de Sucesiones, que es más defendido y utilizado internacionalmente que el de Patrimonio-, sabemos que el impuesto de Patrimonio es un impuesto con muchos problemas, muy obsoleto. En un segundo plano, está si, en estos impuestos, tiene sentido haberlos descentralizado a las comunidades autónomas, y la respuesta es que no, porque son impuestos que gravan bases imponibles muy móviles”. “Los impuestos que gravan la riqueza no se deben descentralizar” apunta Lago.

Yellen, secretaria del Tesoro estadounidense

El de secretaria del Tesoro -homologable al de ministra de Economía en nuestro país- no es el primer cargo público que Janet Yellen ocupa: hace poco más de dos años que abandonó la presidencia de la Reserva Federal –fue la primera mujer en ponerse al frente, durante el mandato de Obama—y, antes de esto, también dirigió -durante dos años- el Consejo de Asesores Económicos del presidente Bill Clinton. Con un perfil técnico, y moderado, Yellen es doctora por la Universidad de Yale, ha sido profesora durante muchos años en Berkeley, y siempre ha prestado especial atención al mercado laboral aunque, en los últimos meses, su principal batalla ha sido la defensa de una política expansiva que ayude tanto a las empresas como a la población a salir de esta crisis. Y precisamente esa batalla es ahora mismo el mayor reto que tiene por delante -con permiso de la guerra comercial con China- conseguir que salga adelante la nueva ronda estímulos, ahora bloqueada en el Congreso.

“Tiene una experiencia abrumadora, tiene un prestigio, incluso entre los Republicanos, tremendo, y va a ayudar en varios aspectos. El primero, que es una experta en mercado laboral, en las causas de la desigualdad, pero dentro de la ortodoxia económica, así que posiblemente busque soluciones de consenso; y luego, por supuesto, es la gran señal de que esa frontera que cada vez está más difusa entre la política monetaria y la fiscal, en la que la expansión de los bancos centrales proporciona recursos, va a seguir estando presente” apunta Roberto Scholtes, director de estrategia de UBS.