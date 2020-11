El mito de Maradona y la cultura de la cancelación: ¿por qué hay que pedirle que sea ejemplar?

Miles de personas se han congregado esta mañana y tarde en la Casa Rosada de Buenos Aires para despedirse del futbolista argentino que murió ayer por un paro cardiorrespiratorio. Lo que empezó casi como una celebración ha terminado con duros incidentes entre la Policía y los allí presentes: no querían que el velatorio acabara tan pronto. La muerte de el Pelusa reabre un debate en torno a los mitos y lo que debe o no debe ser un personaje público, ¿por qué le exigimos que sea ejemplar? ¿Pecamos de exceso de moralismo? ¿Hasta dónde llega el mito y la realidad, podemos perdonar todo? En esta edición de 'Hora 25' analizamos la figura de Maradona con Germán Cano, profesor de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y Octavio Salazar constitucionalista y experto en igualdad de género y masculinidades.

¿Hay que retirar "apoyo social" a alguien que no llevó una vida ejemplar?

Germán Cano considera que a Maradona no hay que medirle por su "representatividad institucional" y cree que el problema de la cultura de la cancelación es que puede generar una situación en la que se contraiga la esfera pública. "A veces corre el riesgo de reducir la esfera pública a una lista de agravios", explica. "Creo que se puede caer en determinadas posiciones elitistas sin atender a su complejidad", señala.

Para Octavio Salazar buena parte de estos debates se producen normalmente en sujetos "hombres" y que parece que tienen determinada consideración en la esfera pública. "Se ha hablado mucho de la palabra Dios y me ha hecho recordar una frase muy famosa que dice que si Dios es hombre, el hombre es Dios y ahí hay mucha construcción de lo que es Maradona: una masculinidad tóxica y resultó paradójico que justo ayer 25-N ocupara la mayor parte de portadas", explica.

Él considera que los medios de comunicación no están aportando la carga crítica suficiente para juzgar a la persona. "No estamos juzgando solo lo bien que ha jugado al fútbol, sino cómo ha transmitido una determinada manera de ser hombre", sentencia. "Parece que en el caso del hombre los comportamientos de los hombres tiene un rasero secundario y no en las mujeres", señala.

De nuevo Germán Cano explica que "el problema es traducir todo este asunto a la presentación de una masculinidad tóxica y no otros elementos". Además, asegura que Maradona representa "otro tipo de valores que deben ser tenidos en cuenta" como esa figura de "resistencia popular" y debe ser juzgada con sus deficiencias.

"Si algo hemos conseguido avanzar en este proceso civilizatorio es que hemos sido capaces de analizar con otra mirada determinadas construcciones culturales", replica Salazar. "No se trata de desmontar la capacidad artística, sino acompañar toda esa carga con una mirada crítica ya que en el siglo XXI hemos conseguido revertir algunas cuestiones y someterlas a crítica", afirma.

La mitomanía de Maradona

"Lo que Maradona despierta es ni más ni menos que la admiración por el mejor jugador de fútbol de toda la historia", explica Javier Franzé, profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense. "Yo creo que Maradona reunió un talento muy especial y un temperamento muy especial", señala.

"Yo no veo que nadie en Argentina esté celebrando los rasgos cuestionables de Maradona, se está celebrando sobre todo al jugador de fútbol y además los grandes personajes son multifacéticos, yo creo que hay que confiar en la madurez y en la adultez de las personas, me parece que eso es una infantilización de aquel que recibe el mensaje", sentencia.