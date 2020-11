En el nombre de la víctima

Desgraciadamente ETA mató e hirió a demasiadas personas para que todas piensen y actúen de la misma forma. Uno de los pecados digamos veniales del periodismo y de la política es convertir una parte en el todo cuando conviene a sus intereses; digo veniales porque a menudo se trata de "los gallegos", "los andaluces" o directamente "los españoles" cuando una muestra de ellos dice lo mismo, convirtiéndolos en representantes del resto. En el caso de las víctimas del terrorismo no es una falta leve porque bastante se ha sufrido con un atentado como para que además te usurpen la representación. De ahí que Covite se haya desmarcado de una iniciativa de protesta contra el Gobierno y haya dicho que entiende que fomenta la utilización partidista y divide a las víctimas. Covite no es sospechosa de ninguna de esas cosas; es extraordinariamente dura con el Gobierno cuando lo considera, lo que no hace es guiarse por siglas o ideologías y alimentar estrategias de un determinado partido. Se puede estar o no de acuerdo con las asociaciones de víctimas del terrorismo, se puede discutir y confrontar ideas sin olvidar de qué parte está el dolor. Pero durante muchos años, y seguimos en ello, muchas asociaciones no sólo han pretendido arrogarse la representación de las víctimas sino utilizar esa bandera para hacer causa política.