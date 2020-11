Un kilómetro de bandera

Nunca he sido muy entusiasta del tremolar de banderas ni de las exaltaciones patrióticas, pero siempre he respetado la emoción ajena y he considerado inadmisible el comportamiento de quienes ofenden los sentimientos y los símbolos de otros. Acostumbran a ser los mismos que exigen respeto máximo para los suyos.

No tengo nada contra la bandera de España, faltaría más, pero la idea de cubrir un kilómetro del centro de la ciudad de Madrid con grandes bandas de luces con los colores de la bandera nacional como iluminación navideña, que se entiende esta noche, me parece de verbena en el sentido literal y figurado; desde luego, más de verbena que de Navidad.

Conste que en la habitual polémica sobre si la iluminación navideña es un despilfarro o no, siempre me he alineado en favor de un razonable gasto que los comerciantes agradecen y que forma parte de nuestra tradición. También en este año, o especialmente este año, un apagón navideño es lo que nos faltaba, bastante sombrías vienen ya las fiestas. Pero en este caso no estamos hablando de alumbrado ni de la discutible estética de esta iniciativa municipal navideña, que para mí es horrorosa, aunque para gustos los colores. Por qué esta idea no surge por razones lumínicas ni razones estéticas, es un acto de afirmación patriótica. El eslabón más aparatoso de una cadena de actuaciones del Gobierno municipal de Madrid, que en sus primeros meses ya demostró sus intenciones colocando grandes banderas en distintas plazas de la ciudad.

Almeida, que acreditó buenas maneras democráticas en la primera fase de la pandemia y al que todos elogiamos mucho por su voluntad aglutinante, parece empeñado en aglutinarnos a banderazo limpio, entrando a saco en la mismísima Navidad.

No sé qué tal se lleva Almeida con Ayuso, pero se atisba un conato de pique de protagonismos que podría promocionarnos una emocionante competición de sincomplejismos patrióticos. Concluyo con una visita al Diccionario de la Real Academia Española. Se llama patrioterismo al alarde excesivo o inoportuno de patriotismo. El kilómetro de bandera parece excesivo. Usarlo para engalanar la Navidad parece inoportuno. O sea que lo de patrioterismo le va como anillo al dedo.