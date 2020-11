¿Son los jóvenes tan irresponsables como dicen los medios?

Desde que la segunda ola de la pandemia del coronavirus comenzó a golpear España con fuerza, los jóvenes han estado en el centro de todas las miradas, acusados de llevar a cabo una irresponsable conducta en su vida social. No se puede negar que estas acusaciones tengan parte de razón, pues ahí están los datos, y cada lunes nos levantamos escuchando el parte de las fiestas ilegales que han sido desalojadas durante el fin de semana. Sin embargo, el tono del discurso acusador ha ido escalando progresivamente hasta llegar a poco menos que culpar a los jóvenes de ser los responsables de las muertes por coronavirus.

Dada esta situación, cabe, cuando menos, preguntarse si es justo y preciso generalizar y atomizar de esta manera a un sector tan amplio de la población. Para ello, les hemos preguntado a ellos directamente, a los jóvenes, para darles la oportunidad de defenderse de tan graves acusaciones y contar su versión del asunto. Hemos hablado con personas como Pablo, de 23 años, estudiante de último año de periodismo y reponedor en un supermercado de Villaverde. Pablo nos ha contado que apenas sale y que, si lo hace, es con cuatro o cinco personas. Su responsabilidad viene de la propia experiencia personal: perdió a su abuela el pasado abril por coronavirus y, según sus palabras, “si para evitarle pasar por esa situación a otra persona" lo único que tiene que hacer es "no salir de fiesta durante un año”, no le parece tanto sacrificio.

Paula, por otra parte, reconoce que hay muchos jóvenes que no siguen las normas al pie de la letra, pero, según tiene ocasión de comprobar cada día, los adultos tampoco lo hacen. Lo mismo opina Poles, estudiante de primer año de MIR y médico de urgencias los fines de semana, que lamenta que, en el camino a casa desde el hospital, cada día ve tanto a jóvenes como a adultos con la mascarilla bajada.

Los testimonios recogidos desdibujan un poco el retrato de jóvenes descerebrados y temerarios que parecen esbozar campañas como la de la Comunidad de Madrid o el reciente spot de Iberdrola. Los jóvenes también tienen miedo al virus. Y no solo por ellos, sino también por sus familias. Es el caso de Pablo, un estudiante de 20 años que no sale más que con uno o dos amigos porque tiene un abuelo de 91 años y tiene mucho cuidado de no contagiarle.

No todos los jóvenes son, ni mucho menos, santos, aunque quizá tampoco encajen con la representación a la que se les ha expuesto en los últimos meses. Así lo expresa Claudia, estudiante de moda de 22 años, que admite que ha sido “un poco pícara”, pero duda que sea algo que se circunscriba exclusivamente a los jóvenes, y pone de ejemplo la multitudinaria fiesta de Pedro J. “Si ni siquiera nuestras autoridades son capaces de cumplir con las medidas, quizá habría que revisarlas”, reflexiona.