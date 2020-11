Andreu Buenafuente recuerda su entrevista más incómoda y desastrosa

El Nadie Sabe Nada es un programa que se nutre en gran parte de anécdotas personales que cuentan Andreu Buenafuente y Berto Romero y en el día de hoy hemos querido rescatar una que se quedó en la cabeza de Andreu, la entrevista más incómoda que ha realizada hasta la fecha.

"Estábamos despuntando en la radio local de Barcelona y me quisieron hacer una entrevista en La Contra de La Vanguardia", comenzó a explicar Andreu Buenafuente, que dejó claro que en ese momento La Contra no tenía la importancia que tiene ahora, que se ha convertido en todo un clásico del periodismo en papel.

"Yo detecté que al periodista yo no le molaba mucho, porque estas cosas se notan", añadió Andreu. "Vino el periodista muy serio, seguro que falló alguien y me llamaron a mí. Se planta el tío en la radio y por el 'acting' yo ya vi que era una relación que empezaba coja", sostuvo el presentador del Nadie Sabe Nada.

"Me preguntó por mis datos, mi currículum, me preguntó qué poner en el epígrafe y yo le dije: pon bromista. Y él contestó con un ¿cómo? ¿Tu profesión? Y yo le insistía en que pusiese 'bromista'", relataba Andreu ante las risas de su compañero Berto y del público asistente en el Teatro Lara.

"A las pocas horas de finalizar la entrevista me llama por teléfono y me dice que desde La Vanguardia le decían que no podía poner bromista", señaló Andreu, resolviendo finalmente el entuerto con el epígrafe 'bromista profesional'. Sin duda, la guinda a una entrevista desastrosa y muy incómoda.