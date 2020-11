Prohibición de los desahucios, control del alquiler

"A veces las discrepancias y las diferencias se traducen en medidas beneficiosas para la gente" explicaba este jueves Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, cuyo departamento trabaja ya conjuntamente con el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para sacar adelante una nueva norma que prohíba los desahucios para personas en situación de vulnerabilidad, sin alternativa habitacional.

Un trabajo conjunto que, calcula Iglesias, dará sus frutos en dos semanas. Desde el ministerio que encabeza José Luis Ábalos, sin embargo, señalan que el proceso será algo más largo, por necesitar también alcanzar un acuerdo con los ministerios de Justicia y Transición Energética. En el acuerdo final, además, y en palabras de Ábalos, también los Ayuntamientos -vía servicios sociales, que habrán de justificar la situación de vulnerabilidad- y las Comunidades Autónomas tendrán un papel relevante.

Desde los sindicatos de inquilinos aplauden esta iniciativa porque, dicen, “no se puede pedir a la gente que se quede en casa, mientras se sigue echando a gente de sus casas”, mientras que los economistas advierten que, en materia de vivienda de alquiler, la idea que es necesario desechar es la del control de los alquileres.

“No funciona. Los economistas nos ponemos de acuerdo en muy pocas cosas, pero en esta estamos de acuerdo, incluso Krugman, que no es un peligroso neoliberal, está de acuerdo en que no funciona. La experiencia que tenemos de muchos años, de muchos países, es que no funcionan” defiende en Hora 25 de los Negocios el Catedrático de la Universidad Pompeu Fabra y experto en vivienda, José García Montalvo. “En Berlín ha generado una conflictividad jurídica enorme, está generando una contracción de la oferta, nadie está de acuerdo con los precios de referencia que se ponen” señala García Montalvo, que señala que poner un tope a los alquileres no quiere decir que se aplique realmente. “Tú dices ‘control de alquileres’, pero eso es lo que tú pretendes, que puedas controlarlos es otra cosa. De hecho, lo que se ha visto en algunas ciudades que han puesto esos controles es que los precios han seguido subiendo, además esto genera un mercado negro. Se generan todo tipo de ineficiencias” apunta.