A este 2020 que todos queremos borrar del calendario aún le queda un mes para darnos sustos o darnos alegrías. Las alegrías vienen siempre de la mano de la ciencia, de las vacunas que con sus avances y retrocesos nos van a garantizar que en un futuro cercano podremos, al menos, amortiguar la angustia. Los sustos pueden venir de cualqueir sitio. Esta tarde Irán ha denunciado el asesinato del autor de su programa nuclear y acusa a Israel. Todas nuestras alertas se disparan cuando en ese polvorín algo se mueve. No hay que descartar que haya interesados en disparar la tensión, para poner a prueba al nuevo Presidente de Estados Unidos a Joe Biden y evitar que recupere el acuerdo antinuclear.

Aquí en casa, compás de espera hasta que la próxima semana las comunidades y el Ministerio de Sanidad pacten cómo serán las Navidades. Compás de espera para eso y también para ver en el Congreso cómo se modulan los mensajes pensando el día después de los presupuestos. Porque las cuentan públicas se votan la próxima semana pero a partir de enero, y sobre todo a partir de las elecciones catalanas se van a barajar las cartas de nuevo. No hay alianzas eternas en este tiempo urgente y volátil. Está naciendo una nueva época, en España y el mundo. Quien quiera aplicar plantillas políticas del pasado, no sobrevivirá. Pero tampoco se puede ir muy deprisa porque entonces crujen las estructuras. Buscando ese equilibrio andan todos nuestros líderes. No es fácil, pero no tiene remedio.