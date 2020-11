El balance de Sanidad con las PCR en origen: 50 denuncias y cinco casos positivos detectados a 4.000 viajeros

Una PCR negativa. Es el precio que hay que pagar por entrar en España. A eso se suma, claro, el precio de un billete de avión y todos los gastos que pueda haber aparejados. Estas pruebas se han convertido en la panacea epidemiológica, el test más seguro y capaz de detectar si se tiene o no la infección. El problema está en su coste que además varía según los países. ¿Qué pasa si no me puedo costear una prueba PCR, por la privada, y quiero volver a España en estas Navidades? ¿Me vale un test de antígenos? ¿Qué problemas presenta? En este tramo de 'Hora 25' lo hablamos Fernando Carreras, subdirector de Sanidad Exterior y con dos españolas que viven fuera, Noemí Sánchez-Fernández, en Brighton (Reino Unido) y Pilar Rodríguez en Ontario (EEUU) sobre las complicaciones de conseguir una PCR en el extranjero.

Noemí nos explica que es prácticamente imposible conseguir una cita para hacerse una prueba PCR que cuesta entre 100 y 200 libras. "Tampoco te garantizan que vaya a llegar a tiempo antes de tu vuelo", asegura. Además, ella trabaja en una residencia de ancianos y las pruebas que le hacen en el trabajo no le sirven por los requerimientos de España. Aún así, ella afirma que no pretendía venir a España en ningún caso porque considera que en estas festividades es mejor quedarse en casa. Ella pertenece a una asociación que pide que se les realice una PCR estando ya en España.

En el caso de Pilar, nos cuenta que todas las pruebas se hacen por la pública y en farmacias si no tienes síntomas. "No te aseguran que tarden menos de 48 horas", señala. "Hay algunos chanchullos que hacen algunas farmacias para que te lo den más rápido", señala.

Fernando Carreras, subdirector de Sanidad Exterior

Somos conscientes de esta situación. Pero lo que es realmente complicado es la situación que vivimos por la pandemia. Por eso se requieren medidas para que todos cumplamos.

Lo que tenemos en España es una norma que exige que para venir a España desde los países que se consideran de riesgo tienes que venir con una PCR negativa en las últimas 72 horas. Si no es así cometes una infracción. El objetivo es que la gente venga con un resultado negativo y aparte de la sanción comprobamos con un test de antígenos si la persona es positiva o no. No podemos hacer una PCR porque no hay tiempo.

Lo que hay que hacer es adaptar los viajes a la normativa, no al revés y la norma es clara. Cuando la persona compra el billete, las compañías aéreas tienen la obligación de informar de ello. La realidad es que en los días que llevamos con la medida implantada la mayoría vienen en estas condiciones.

Lo que hacemos es denunciar a la persona y posteriormente se inicia el trámite de infracción que puede llevar a la sanción. Aproximadamente en los cuatro primeros días han habido unas 50 multas y en estos cuatro primeros días ha habido 5 positivos. En estos días están viniendo muy pocas personas e incluso récord de poca llegada de viajeros. El número de gente que llega es francamente poco y por eso hay pocos positivos.

El formulario que hay que rellenar para venir a España está en cuatro idiomas y se completa a través de la app o página web. Admitimos que venga en otro idioma con una traducción oficial o en español o inglés. Son los idiomas contemplados, no necesariamente tienen que ser los dos.

En el caso de los traslados terrestres, es muy permeable, hay muchas carreteras de entrada y no tenemos esa estructura, Sanidad Exterior, como para hacer controles aleatorios. El impacto que tiene es menor que el volumen de la gente que suele venir a través de avión.

Nosotros buscamos la máxima seguridad. La prueba que realmente da más seguridad es la PCR, los test rápidos sirven pero para otras situaciones. Sirve para asintomáticos, para controlar brotes, pero en este caso ante la eficacia menor es mejor asegurarse.

Crisis sanitarias hemos tenido muchas, pero esto es una crisis mundial que afecta a todo y que tiene un impacto enorme.

El riesgo no está asociado a la actividad que vayas a hacer. Para nosotros todos son viajeros, tú si estás en un país de riesgo corres el riesgo de dar positivo.