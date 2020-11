Eels acaba de presentar su decimotercer álbum, grabado durante la pandemia. Abrimos la sección con la única canción de ese disco que compuso el confinamiento: Are We Alright Again, que escribió para animarse a sí mismo pensando en todo lo que podrá hacer cuando esto pase. The Cure también preparaba nuevo disco antes de la pandemia. A la espera de canciones nuevas, escuchamos la versión que El Amigo hace de Friday I’m In Love, quizá la canción menos cure de The Cure.

La banda de Robert Smith solía jugar en directo a mezclar sus melodías con fragmentos de otras canciones. Lo hicieron también en la grabación de Lovesong, donde suenan unas notas de “Fly me to the moon”, que escuchamos también en la maravillosa versión de Diana Krall. La que popularizó Sinatra fue la primera canción que sonó en la luna: Aldrin le confesó años después a La Voz que se había llevado un casete con la canción preparada para cuando llegara el momento. Y eso nos lleva a la noticia de la semana: China ha lanzado con éxito lanzado con éxito una misión para traer rocas de la Luna.

Esa es la noticia a la que ponemos música. Porque claro, por más que a Pino no le guste que en su programa suene Calamaro, la gran y triste noticia de la semana ha sido otra. “No me importa en qué lío se meta Maradona”.