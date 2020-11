Corren días de respiro para un Real Madrid que salvó con creces la cita decisiva intersemanal contra el Inter de Milán. Los blancos retoman la competición liguera este sábado recibiendo al Deportivo Alavés con energías renovadas después de comprobar la fiabilidad de algunos de sus menos habituales ante un gigante europeo. Álvaro Benito aplaudió en El Larguero la actuación en el Giusseppe Meazza y valora las peculiaridades de un calendario tan apretado como una "oportunidad para que todos asomen la cabeza".

"El otro día no fue una casualidad", confirmó a Yago de Vega, resaltando la seriedad del último encuentro pese a las bajas sensibles existentes. "Solidez fue lo del otro día. El Inter apenas tuvo una ocasión de gol en todo el partido. El trabajo que se hizo sobre Lautaro y Lukaku, una de las parejas más temidas y con razón, fue extraordinario. Y sin Casemiro. Y sin Ramos", apuntó, consciente de la necesidad de tener motivado al vestuario para dar este rendimiento.

"Cuando los jugadores salen concentrados, sabiendo que hay que hacer un esfuerzo extra para defender, las cosas salen. Lo difícil es crear", amplió Benito, que considera "una bendición para Zidane el hecho de decir 'no tengo que poner a Benzema, a Ramos o a Casemiro todos los días, todos los minutos'".

Uno de los que el exfutbolista destaca por su gran rendimiento pese a haber perdido el cartel de indiscutible es Luka Modric. El croata, sin embargo, concluye su contrato al final de curso y su renovación es toda una incógnita. "Yo no miro el DNI y cada vez hay que mirarlo menos. Lo que hay que mirar es el rendimiento y tanto Ramos como Modric, si no miras el DNI y te dicen que tiene 31, te lo crees", amplió, animando a Florentino Pérez a dar el paso para firmar su nuevo contrato: "Se lo merece". "El Real Madrid no va a encontrar sustitutos tan buenos en el mercado", cerró, tirando una lanza en favor de los veteranos del equipo.

"Maradona será eterno"

En última instancia, Álvaro Benito tuvo palabras para la noticia del mes, la muerte de Diego Armando Maradona: "A mí me marcó mucho", señaló, antes de deshacerse en elogios ante las cualidades del '10' con el balón. "No he visto nunca un futbolista que puediera llevar el balón a cotas de magia tan altas. Lo que ha hecho Maradona con la pelota a ese nivel no lo va a hacer nadie nunca más. Me sigue pareciendo una locura, no ha habido un jugador tan técnico. Para mí es el mejor que ha habido jamás por eso", culminó el exmadridista, que se guardó un último halago: "Será eterno, pasarán 100 años y la gente seguirá recordando a Maradona".