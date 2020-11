Ruptura bancaria: BBVA y Sabadell comunican que no habrá fusión

Tras solo 11 días de contactos formales, BBVA y Sabadell rompen las negociaciones para crear el segundo banco de España: el precio -la ecuación de canje- y la gobernanza -el reparto de roles para liderar la nueva entidad- son dos de las razones que están detrás de esta ruptura. Una ruptura que deja a las dos entidades con dos posiciones muy distintas.

BBVA continuará con su camino con una cómoda posición de capital gracias a la venta la semana pasada de la filial de Estados Unidos. Ese dinero le coloca en posición de tener un papel activo en el nuevo mapa de fusiones porque tiene margen para comprar en España o incluso fuera. Y Sabadell ha comunicado que tras la ruptura presentará un nuevo plan estratégico que contempla la venta de su filial británica. También muy dispares han sido sus comportamientos en el mercado de valores: mientras el BBVA sigue acumulando ganancias -ha subido un 5% al cierre de la sesión-, el banco catalán pierde fuerza -ha caído un 13,6%-.

Según explica Joaquín Robles, analista de XTB, “quizá BBVA se encuentra en una mejor posición después de la venta de parte de su negocio en EEUU tiene liquidez para utilizarla en la compra de negocios en crecimiento, mientras el Sabadell es uno de los bancos más vulnerables, se va ver obligado a salir de parte de su negocio en Reino Unido, también en México y, obviamente, quizá la situación es más compleja para el banco catalán”.

El Black Friday más digital

Una ruptura que se produce coincidiendo con el Black Friday más digital y más largo que nunca. Más digital porque si la pandemia impulsó el comercio electrónico, en estas fechas continúa la tendencia. El sector calcula que los pedidos se incrementarán un 30%, la patronal logística habla de 50 millones de paquetes que tendrán que entregarse en estos días y ha reforzado la contratación de personal. Y es que, en lo que ya se considera el arranque comercial de la campaña de Navidad, sigue habiendo restricciones y aforos limitados y eso condiciona la compra física de productos.

“El comercio electrónico no ha hecho más que crecer en los últimos años y este año en especial, porque está creciendo mucho en ciertos segmentos de ecommerce, con lo cual es de prever que tengamos un volumen muy importante estos días en comercio electrónico” eñala en Hora 25 de los Negocios José Luis Zimmerman, director general de Adigital.

Una campaña que no viene especialmente bien al pequeño comercio, que llega ya muy tocado a unas rebajas que ahora se extienden en el tiempo más que otros años. “Nosotros, con los márgenes que trabajamos normalmente no podemos estar once meses al año con permanentes descuentos, rebajas y promociones, eso es totalmente negativo para nuestra cuenta de resultados” apunta Pedro Campo, presidente de la Confederación Española de Comercio. “No estamos pidiendo nada que no se de en otros campos. En estos momentos, casi todo está regulado, parece ser que el sector de la difusión comercial es el único en que tiene que haber libertad para todo porque no se puede ir en contra del mercado” señala Campo, que explica que la liberalización de las rebajas lastra los precios y, por tanto, los beneficios del sector, durante todo el año.