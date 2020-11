Como ya he comentado unas cuantas veces aquí, yo me dedico a escribir guiones, a inventar historias. A veces tengo que hacer grandes esfuerzos para conseguir que las ideas más disparatadas resulten por lo menos verosímiles en el ámbito de esa ficción.

Desde Mabuse a Fu- Manchú, pasando por muchos otros, el cine y la televisión están llenos de estos personajes empecinados en crear enrevesados planes para controlar el mundo. Pero algo ha pasado últimamente. Algo que está convirtiendo nuestro trabajo en lo que no esperábamos.

Uno de los primeros avisos vino de la mano del Presidente Trump. De pronto había llegado a la Casa Blanca un tipo que parecía más un villano de la cuarta parte de Spiderman que una persona real. Era como tener a Lex Luttor interpretado por un actor que exagera demasiado el papel, tuitenado barbaridades desde la Casa Blanca.

Lo que me está ocurriendo estos días empieza a ser ya muy preocupante: Intento dar vida en el papel a uno de estos grandes villanos, un personaje que pretende, como no puede ser menos, dominar el mundo. Escribo la gran escena en la que desvela sus planes malignos y a la de dos días me tropiezo en un periódico con la noticia sobre un documental negacionista francés que está circulando como la pólvora en Internet.

En ese documental, además de intentar demostrarnos una vez mas que lo que está ocurriendo no es una pandemia, sino una especie de "experimento social", además de tratar de convencernos de que los muertos en realidad no están muertos, o si lo están es porque tenían que morirse de todas formas, también nos iluminan sobre lo que hay detrás de todo esto, que no es sino el "master plan" de las "élites" para hacerse con el control del mundo y propiciar una especie de "reset" de la sociedad. Quitar de en medio lo que sobra.

Apagar y encender, como cuando se nos congela la pantalla del ordenador y no hay otro modo de volver a arrancarlo. Exactamente el mismo plan que yo había atribuido a mi villano loco, pero presentado ahora como una realidad. La misma fantasía vendida en forma de documental en el que, con una perfecta iluminación y tantas cámaras como en una película, los “expertos” más variopintos desarrollan algo que tiene toda la apariencia de la realidad, pero con tan poca base real como mi propia historia.

Una versión super elaborada del “nos quieren controlar con un chip” que es reenviada por miles de franceses mientras en los hospitales mueren primero cien, luego doscientas y hasta 600 personas diarias.

Después de eso a uno se le quitan las ganas de escribir semejantes historias porque, por muy descabellada que sea tu idea tienes todas las papeletas para que alguien te la retuitee emocionado por compartir “la verdad” antes de que tú consigas escribir la palabra “Fin”