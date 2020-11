La alternativa a Joao Félix cuando el Atlético tuvo que elegir sustituto a Griezmann

Nos remontamos a hace año y medio cuando Antoine Griezmann pega la espantada y abona su cláusula para marcharse al Barça. El Atleti se encuentra con 120 millones de euros en el bolsillo y con un debate interno ¿En quién lo gastamos? ¿Quién debe ser el sustituto del francés?

Se sorprendía Jordi Martí cuando Pinto contó hace unas semanas en el Sanedrin que Joao Félix no fue una petición del Cholo. Fue así. Lo cual no significa, y es importante aclararlo, que al Cholo no le gustara el Menino ni que por supuesto no diera su "OK" al fichaje. Pero tras la salida del Griezmann el Atleti vivió un debate interno, con Gil Marín, Andrea Berta y el Cholo al frente de la decisión. En esas apareció el ofrecimiento de Jorge Mendes poniendo sobre la mesa el nombre del joven portugués con apenas una temporada en el Benfica.

El jugador gustaba, pero había un miedo lógico a su edad y, sobre todo, al coste de la operación. Y ahí estaba el debate: ¿Apostar por Joao Félix o buscar un perfil más barato, más veterano y con una experiencia contrastada en la Liga Española? Y ahí, en ese plan B, en ese trabajo realizado, aparecía un nombre por encima del resto como el elegido. El de Iago Aspas. Si la operación Joao Félix no hubiera llegado a buen puerto, el mejor colocado para sustituir a Griezmann en el Atleti era Iago Aspas. Según la dirección deportiva, era lo más parecido que ofrecía el mercado a las características que el equipo perdía sin Griezmann.

Evidentemente no llegó a haber ni negociación con el jugador, ni con el Celta, ni nada parecido. No pasó de un simple ejercicio de planificación deportiva. Hoy el Atleti lucha por la Liga, es feliz con Joao Félix como estrella y no hay debate ninguno, pero hubo un tiempo en el verano de 2019 en el que el nombre de Iago Aspas, estuvo sobre la mesa de las oficinas del Wanda Metropolitano.

La Supercopa en Arabia, pendiente de la pandemia

Todo está preparado para que Real Sociedad, Athletic Club, Barça y Real Madrid disputen en Enero la Supercopa de españa en Riad. Contratos firmados, fechas claras, pero hay algo que no permite anunciar el torneo de manera 100% oficial.

Un ilustre oyente de Carrusel Confidencial al que aprovechamos para saludar nos ponía sobre la pista y nuestras fuentes nos lo confirman. La evolución de la pandemia deja por el momento en el aire la disputa del torneo en Riad. Nos especifican que no es correcto decir “peligra la Supercopa” porque según estas fuentes ahora mismo no corre peligro como tal pero sí reconocen que falta el "OK" definitivo de las autoridades sanitarias, y ojo, ya estamos a un mes y medio del arranque de la primera semifinal.

Está previsto que una delegación de la RFEF viaje en los próximos días a Arabia Saudí para continuar con los preparativos y mantener diferentes reuniones ya programadas. Sin haberse disputado la final vasca de la Copa del Rey, un sorteo decidirá cuál de estos equipos se mide al Madrid en semifinales y cual al Barça.

Se analizarán los datos Covid de ambos países y debería cerrarse por fin todo para anunciar ese calendario de partidos, los horarios y el número de personas que podrán viajar entre clubes, delegación oficial y medios de comunicación