"Sobrevivimos con lo que nos dan las ONG y los vecinos": así viven los palestinos en la Franja de Gaza

Ahmed podría ser un joven cualquiera que cursa 1 de Bachillerato pero cada día tiene que recorrer varios quilómetros para ir a clase. "El camino es tan largo que ya llego cansado a clase y me cuesta muchísimo concentrarme. Igual cuando a vuelvo a casa. Me cuesta ponerme a hacer los deberes". Sin embargo, tiene claro que no va a dejar de ir a clase por eso: "quiero ser arquitecto para reconstruir mi país", confiesa.

Ahmed vive en Gaza, una pequeña zona de Palestina, de menos de 400 km2, que está ocupada y bloqueada por Israel desde el año 2007. Esto significa que ni personas, ni materiales o víveres pueden entrar o salir del país. Este bloqueo ha significado el colapso económico de la zona y por eso su población depende de la ayuda que reciben de distintas ONGs.

Saed vivía en una casa con su familia —de 14 miembros— cerca de la valla perimetral de Gaza, pero en un ataque israelí en 2014 la destruyeron y tuvieron que buscar un nuevo lugar para vivir. Ahora vive de alquiler, pero tiene problemas para pagarlo, ya que está en paro. Gaza tiene una de las mayores tasas de paro del mundo: 54,9%. "Sobrevivimos gracias a las donaciones de UNRWA (Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina, por sus siglas en inglés) y lo que nos dan los vecinos", confiesa.

Este bloqueo y la imposibilidad de salir del país a punto estuvo de costarle la vida a Doaa. "Me visitaron muchos médicos aquí en Gaza, pero nadie sabía qué me pasaba. Finalmente fui a Egipto y ahí me detectaron un cáncer, pero luego, cada vez que quería ir ahí para seguir el tratamiento me ponían problemas. Finalmente pude seguir el tratamiento en Gaza y salió todo bien", cuenta. Sin embargo, entiende que en su caso tuvo suerte y no es lo que quiere para el resto de ciudadanos de Gaza. "Quiero que nos podamos mover libremente: todos, personas sanas, enfermas, todos", concluye.

Pero el bloqueo también afecta a los suministros básicos como el agua o la electricidad. La familia de Mahmud no tiene agua corriente en su casa. "Es un sufrimiento continuo, sin agua no se puede vivir", lamenta. Naema comparte ese sufrimiento continuo de Mahmud, aunque por otro motivo. Ella trabaja creando contenido para Redes Sociales y los continuos cortes en el suministro le dificultan hacer su trabajo. "Hay días en los que estamos sin electricidad durante 12 horas, que suelen coincidir con mis horas de trabajo. Así no se puede trabajar", comenta afligida.

En total, se calcula que actualmente hay unos 5,6 millones de refugiados palestinos, de los que casi 2 millones se encuentran en la Franja de Gaza. Muchos de ellos piensan en emigrar a cualquier lugar para tener una vida mejor. Pero de momento, eso no es una opción.