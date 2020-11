Elvis García, doctor en Salud Pública: "Vamos de cabeza a cometer el mismo error que en primavera"

¿Estamos en una segunda desescalada? ¿Qué pasa con las aglomeraciones en el centro de Madrid? ¿Podemos contagiarnos al aire libre en medio de una concentración importante de gente? A la espera de que las comunidades autónomas y el Gobierno se pongan de acuerdo para afrontar estas Navidades atípicas, España parece que afronta una segunda desescalada: se empieza a abrir la mano con la hostelería en las zonas más afectadas e incluso algunas regiones ya plantean ampliar el número de personas que se pueden reunir a diez. En 'Hora 25' hablamos con el doctor en Salud Pública de la Universidad de Harvard, Elvis García.

La Navidad está a la vuelta de la esquina y la pregunta es: aliviar o mantener las restricciones. Esta semana puede ser crucial para saber qué será de estas navidades, cómo se van a poder celebrar, con cuántas personas, en qué horarios. La cita es el miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud, pero algunas comunidades ya avanzan pasos: algunas aligeran y otras endurecen sus restricciones.

¿Es peligroso caminar con mascarilla por una calle abarrotada?

Según el doctor en Salud Pública y profesor de Harvard, "las mascarillas no son un sustituto de la distancia social". Considera que en un mundo ideal, donde todo el mundo utilizara la mascarilla de manera correcta no sería peligroso al aire libre. "Es verdad que las partículas de aerosol, de las que se habla mucho, se disipa rápidamente incluso estornudando al aire libre, yo no me alarmaría por esto. Siempre que llevemos mascarilla, claro", explica.

Por otra parte, el epidemiólogo considera que "es mejor estar al aire libre que en casa, después de tanto tiempo el coste de la enfermedad se está midiendo por los fallecimientos, pero a largo plazo también se hará por las consecuencias mentales que tenga". "Es muy difícil contagiarse estando cerca de alguien en la calle", sentencia García, aunque en interiores la cosa cambia.

¿Qué pasa con las compras en interiores?

"Es en espacios cerrados donde sí que hay evidencia de contagio y ahí tenemos un problema, va a haber mucha gente entrando y saliendo, yo no entro en lugares cerrados", explica Elvis García. "Hay que trabajar de esa manera", dice.

"Vamos de cabeza a cometer el mismo error que en primavera, no entiendo el tema de los números, lo de seis personas, diez personas, se está dejando de lado la educación social que trate de convencer a la gente que no lo haga. Si eso no funciona, lo que hay que hacer es prohibir que la gente haga fiestas. Son unas medidas a medio pelo, estamos tomando medidas contradictorias", sentencia Elvis García sobre una posible desescalada rápida.

"No tiene sentido, no tiene ningún sentido, deben reunirse solo los convivientes", señala. Además, explica que lo que funciona en una comunidad autónoma no tiene por qué funcionar en otra. "A mí realmente lo único que me interesa es el número de test que se hacen por fallecidos, creo que todos pensamos que habría que tener reglas comunes, pero tenemos un sistema de salud fragmentado, o se lanza un estado de alarma antes de Navidades o cada uno va a hacer lo que quiera", dice firmemente Elvis García.

El epidemiólogo pide "paciencia" y que ya queda menos para salir de esta situación. "Estados Unidos está ahora en la festividad de Acción de Gracias y las consecuencias que veremos serán en unas semanas, eso es lo que puede pasar en España, aquí se ha pedido lo mismo que en España y según qué Estado se lo ha tomado unos mejor que otros", explica el doctor que reside en Estados Unidos.