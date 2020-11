Herencias familiares

El primer y grave problema de la vida es saber hasta cuándo hacer caso a tus padres. El mundo en el que crecieron los padres de un niño ha mudado, por tanto, el niño puede pensar que sus respetables consejos no se deben tener en cuenta. Pero al mismo tiempo, el mundo avanza no solo gracias a los cambios, sino también a lo que permanece. Esto a veces parece que se nos olvida: para correr hay que pisar el suelo. El PSOE, por ejemplo. Tienen razón Lastra y ahora Zapatero en decir que esta etapa les toca gestionarla a los que están al mando. Es una obviedad que no solo tienen derecho a hacerlo sino que se lo han ganado. Hay más obviedades. Por ejemplo esta: si destruyes todos los puentes con tu pasado inmediato el partido pierde un punto de referencia y a ti te tocará construir otro. Construir un pasado es muchísimo más difícil que construir el futuro; entre otras razones porque el que tienes que construir ahora es compartido. Tu socio de Gobierno puede condicionar lo que que eres al punto de acabar condicionando también lo que fuiste.