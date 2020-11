Las claves de la vacuna de Pfizer, según la Agencia Española del Medicamento

Conforme se acerca la posibilidad de disponer de vacunas nos asaltan dudas sobre la logística necesaria para poner en marcha la vacunación. Hoy la farmacéutica Moderna ha pedido a las agencias reguladoras la autorización para distribuir sus dosis a Estados Unidos y Europa. Si los plazos se cumplen, en poco más de un mes podemos estar en España en condiciones de iniciar la vacunación que luego se extenderá durante muchos meses.

César Hernández es jefe del Departamento de Uso Humano de la Agencia Española del Medicamento y el representante español de la comisión europea que negocia las vacunas. Ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER en 'Hora 25' con Pepa Bueno.

El gobierno asegura que en enero podrá empezar la vacunación en España... el ritmo que llevan las vacunas ¿permite mantener esa fecha de inicio?

Sí, la idea es que las vacunas estén autorizadas a finales de diciembre o principios de enero. A partir de ahí deberíamos comenzar la campaña de vacunación.

¿Nos llegarán por orden de autorización de la Agencia europea?

Quizá lo que marque su utilización es que estén autorizadas para ser utilizadas. La segunda parte es que tienen que estar producidas, pero las compañías han empezado a producirlas antes para tener dosis.

Los contratos con las farmacéuticas que las fabrican incluyen la distribución, ¿se compra el pack completo? ¿En todos los casos?

Son diferentes en cada contrato. No es igual que con los medicamentos regulares. Hay que tener en cuenta que todos estos contratos se hacen en un contexto distinto. No son los mismos precios.

La de Pfizer por ejemplo que precisa 80 grados bajo cero para su conservación, ¿Pfizer es quien pone esos congeladores para su transporte?

Sí. Pfizer lo ha manifestado. Ha diseñado unos contenedores que permiten una cierta flexibilidad. El tema no son los congeladores normales, sino que hay que almacenarlas a una temperatura inferior. Pfizer va a distribuir unos envases que permiten una vida de hasta 15 días más otros 5 días en un congelador normal. Con una dinámica de distribución frecuente puede ser posible que a nivel logístico no sea tan complicado. Se pueden mantener cinco días a una temperatura que permite mantener su estabilidad. Los viales se van sacando. Se calcula cuántas vacunas se van a poner. Esos mismos envases pueden durar varios días.

¿Estamos preparados para vacunar a 1.000 personas en 5 horas?

Cada vial tiene cinco dosis. Y cada vial es el que hay que utilizar en las siguientes 6 horas. El resto, mantenido en la nevera, puede durar 5 días. No hay que sacar todos los viales. Se pueden sacar unos cuantos y el resto permanecen. No se descongelan 1.000 al mismo tiempo. Son para vacunar a 5 personas.

¿Qué le parece que algunos países, como Hungria anuncia que va a utilizar la vacuna rusa, aunque no tenga la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento?

A mí me parece exótico. Las reglas de autorización pasan porque haya una agencia común. No es que se dude de que Rusia puede hacer vacunas, sino de que alguien valide con documentos que funcione. Hungría va a usar una prerrogativa que se dice "de uso compasivo".

¿Es más compleja la logística de esta vacuna que la de la gripe? ¿Cuánta gente necesitamos vacunada?

No. En el caso de las vacunas hechas en base a proteínas son muy parecidas a la gripe. Vamos a vacunar en un año a una cantidad ingente de personas. La voluntad es llegar a un número de personas superior al de las campañas de gripe. Yo creo que una posibilidad es vacunar a toda una promoción si realmente estas vacunas permiten vacunar niños y demuestran que son eficaces en todos los rangos de población. Entre un 60 o 70% de la población ya generaría inmunidad de rebaño. No estaremos todos seguros hasta que no estemos vacunados. La disponibilidad de vacuna será creciente a lo largo del año.

Tampoco sabemos si todas las vacunas que están en estudio van a tener una autorización y van a ser seguras y eficaces.