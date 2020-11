Sonia Zúñiga, viróloga del CSIC: "Nos veremos un rato, con mascarilla, pero nada de comer o cenar en familia"

Sonia Zúñiga, viróloga e investigadora del Centro Nacional de Biotecnología del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), no comerá ni cenará con su familia estas Navidades. "Nos veremos un rato, todos con mascarilla, pero nada de comer o cenar en familia", describe en 'La Ventana'. Para la viróloga lo aconsejable es "comer y cenar cuando esto pase", no ahora.

Las reuniones familiares sin cumplir estrictamente las medidas de seguridad implican un alto riesgo de contagios, "cualquier actividad que sea en un sitio cerrado y además muy largas en tiempo, mucha gente, sin mascarilla, hablando, es la actividad de más riesgo que podemos hacer. Hay que ser muy consciente de que eso hay que reducirlo al máximo", asegura.

En las próximas semanas se va a poner a prueba la responsabilidad individual, "quiero creer que la responsabilidad va a tener su hueco, en cualquier caso es que todavía la curva no ha bajado para pensar que nos hemos librado de la segunda ola, la cuestión es intentar no subir. Si la gente no es precavida va a ser complicado que se reduzca la curva", nos cuenta. En cualquier caso, si se toma la decisión de ampliar las reuniones del habitual círculo doméstico, Sonia Zúñiga aconseja "estar en un sitio lo más amplio posible, lo más ventilado posible, que no haya gente de unidades familiares distintas, tener todo el cuidado posible, intentar no gritar, cantar".

Zúñiga participa en uno de los proyectos de vacuna del CSIC, "en España hay 10 o 12 proyectos de vacuna, tres de los más avanzados está en el CSIC. Dos de ellos van muy bien, ya tienen resultados de eficacia en animales, pronto empezarán ensayos clínicos en humanos. El de nuestro laboratorio es el que va más retrasado porque es el más complejo. Pero vamos bien también, estamos analizando en laboratorio y esperamos poder empezar ensayos de eficacia en animales en este mes".

El calendario de la vacuna española, no obstante, no parece cercano, "la vacuna española creo que habrá que esperar hasta final del año que viene o hasta el 2022 porque los plazos al final son los que son", asegura. Las vacunas "llegarán poquito a poco, se podrá empezar a vacunar el año que viene a grupos de riesgo. Pero estas dos o tres vacunas que van en cabeza todavía no sabemos si previenen el contagio, con lo cual vamos a mejorar la condición de las personas pero no se va prevenir el contagio ni la transmisión probablemente", recuerda. Vacunas que no todavía no se sabe si llegarán para quedarse en nuestras vidas, "afortunadamente este virus no es tan complicado como el de la gripe en el sentido de que cambia cada año, pero tampoco sabemos la duración de la inmunidad de las primeras vacunas que van a llegar, esta respuesta la tendremos el año que viene".