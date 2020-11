Segundas navidades sin la familia de un profesor de Sevilla: "Yo no me la juego"

El viernes abríamos ‘La Ventana’ desde la Ciutat de les Arts y les Ciències de València y allí, tuvimos la oportunidad de hablar Mireia: una enfermera residente del Hospital La Fe que había tomado una decisión: este año las navidades no serán en familia. Y aunque sus padres al principio no se lo tomaron nada bien han acabado comprendiendo que la salud está por encima.

🗣 Mireia Colomer, enfermera del Hospital La Fe de València: “Ese sentimiento de juntarte con tu familia, con tus seres queridos (...) si lo pensamos fríamente, podemos celebrar eso cualquier día del año. No hace falta que sea el 24 o el 25 de diciembre” pic.twitter.com/h7CRrsbXWb — La Ventana (@laventana) November 27, 2020

Esta historia la colgamos en las redes sociales de La Ventana y allí recibimos la respuesta de Jose:

Nosotros: enfermera+docente+2 niños. Siete años viviendo en Noruega y volvimos en septiembre. Desde que mi pareja empezó a trabajar en UCI nos hemos despedido de la familia hasta después de la vacuna...



Otro invierno más separados — Jose Mejias (@JoseMMejiasR) November 27, 2020

Jose Mejías es profesor de educación secundaria en la provincia de Sevilla y esta tarde se ha asomado a ‘La Ventana’ de Carles Francino para comentarnos cómo ha tomado esta decisión que supondrá no pasar las navidades con la familia por segundo año consecutivo. Y es que el invierno pasado vivía con su mujer y sus hijos en Noruega y habían tomado la decisión de volver a España tras siete años viviendo en el país nórdico. Al ser sus últimas navidades allí decidieron quedarse a celebrar las fiestas rodeados de nieve.

“Ya no solamente son nuestros padres. En mi caso también a mi abuelo que el día 15 diciembre va a cumplir 93”, ha comentado Mejías en ‘La Ventana’ para explicar los motivos que les han llevado a tomar esta decisión en la que el miedo es el factor principal, más aún teniendo en cuenta que su mujer trabaja en una UCI: “Ya te da un miedo, te entra una angustia, decir «si pasa algo, pues mira, que no pase»”.

Tanto Mejías como su padre han conversado también sobre si no deberían aprovechar para pasar esta navidad con su abuelo. Por duro que pueda resultar se han hecho la pregunta de: ¿Y si es la última? Pero este profesor sevillano lo tiene claro: “Yo no me la juego”. Aunque es consciente de que es algo que puede pasar cree que él no puede poner en riesgo la salud de su abuelo: “Aunque esto sea un consuelo muy egoísta, dices: «Mira, no fui yo». A mí lo que me da pánico es que pasé algo y después te quedes con el reconcome de: «¿Fui yo el que le llevó el virus?»”.

Sus padres han ido comprendiendo que este año no será posible pasar todos juntos las navidades; y los niños se lo han tomado algo mejor. Ella tiene nueve años y él cuatro pero ambos entienden perfectamente que este año las cosas son distintas y, nos contaba el padre, para ellos lo más duro ha sido no poder participar en la carroza de su aventurero favorito: Indiana Jones.