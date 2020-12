Manu Carreño: "Zidane parece perdido"

El Real Madrid se ha complicado mucho su situación en la Champions League después de caer este martes en Kiev frente al Shakhtar (2-0).

Tras el partido, Manu Carreño ha opinado sobre el duro momento del Real Madrid y de su entrenador. "Criticar siempre a Zidane es tan absurdo como defenderlo siempre. Yo creo que Zidane ha hecho muchísimo por el Real Madrid y tiene un palmarés que no se qué entrenador lo igualará, pero negar que ahora mismo el equipo está mal y Zidane parece perdido también sería absurdo", ha afirmado.

Además, ha añadido: "No da la sensación de tener la situación controlada ni en el vestuario ni en el campo. Ha tardado muchísimo en hacer los cambios, no parece tener clara la idea y sobre todo no entiendo estar ahora permanentemente con rotaciones cuando ni siquiera tienes un buen equipo A, a duras penas consigues hacer un buen equipo titular. No creo que esté Zidane para hacer muchas rotaciones y sin embargo insiste permanentemente en esas rotaciones en este inicio de temporada".

"Veo al equipo perdido y a Zidane también. En este momento, creo que es una obviedad para todos los madridistas", ha apuntado.

Por último, ha avisado: "Y sobre todo, ojo a lo que viene: Sevilla y Atlético en liga y Borussia Monchengladbach en Champions. Cuidado, que se juega muchísimo el Real Madrid en este momento de la temporada".