¡La ciencia!

Tengo buenas noticias, noticias buenísimas. De hecho, son noticias extraordinarias para esas personas que tienen miedo de ponerse la vacuna y dicen que hasta que no se las pongan otros y se vea cómo va, pues que ellos no se las pondrán.

Pues ya digo, tengo buenísimas noticias para esas personas porque la Cadena SER está en disposición de afirmar que esas vacunas ya se han probado antes con otras personas. O sea, que tranquilo, que no seréis los primeros. ¡Y no solo se ha probado con dos o tres, no! Miles de personas ya han probado esas vacunas. ¿Sabéis quiénes eran? Pues los voluntarios de los ensayos clínicos. Miles de hombres y mujeres las probaron por vosotros por primera vez, y les han hecho seguimiento y todo va bien.

Se ve que es una cosa que se llama... ¿cómo era? Ah, sí, ¡ciencia! Así que no tengáis miedo, hijos.