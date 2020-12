Miquel Montoro ('Hostia, Pilotes'), lo más visto del 2020 en Youtube: "Cuando lo buscas, no lo encuentras"

El vídeo más visto del año en España en Youtube ha sido la entrevista de La Resistencia en Movistar+ al youtuber mallorquín de 14 años Miquel Montoro, que se hizo popular a principios de este año por una grabación de su canal de Youtube en la que pronunciaba la famosa frase: "¡Hostia, pilotes! ¡Oh, que són de bones! ¡M'encanten!", una expresión de alegría extrema tras encontrarse las albóndigas en el fuego al llegar a casa. El vídeo de su entrevista en La Resistencia acumula casi ocho millones de reproducciones. Un éxito repentino que "no me esperaba. Cuando lo buscas no lo encuentras. Con hostia pilotes se vino, pero yo tampoco lo buscaba", nos cuenta Miquel en 'La Ventana'.

Al éxito de 'Hostia, pilotes', una de las frases más virales del año, le siguieron decenas de entrevistas, charlas, y suscriptores, más de 340.000 tiene ya en su canal. Todo en un año atípico en el que él ha podido disfutar del campo,"yo llevo el 2020 muy bien, he podido trabajar en el campo, con los animales, he podido labrar", describe. Muchos chavales tiene su primer contacto con los animales en una excursión del colegio, en una granja escuela, por eso Miquel se considera un privilegiado,"yo me abrí el canal porque me enteré de que hay gente que no sabe de dónde viene un pollo, de dónde viene la leche, y por eso me abrí el canal", dice.