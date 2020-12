La recuperación se retrasa todavía más

La OCDE dice que España va a sufrir más que los demás países de su entorno: proyecta una caída de un 11,6% en 2020, cifra que rebaja las previsiones iniciales, que se situaban en el 14,4%; y calcula que la economía española se recuperará un 5% en 2021, dos puntos por debajo de la previsión del Gobierno; y un 4% en 2022. Además, la OCDE calcula que el PIB español no recobrará los niveles previos a la pandemia hasta, al menos, 2023.La OCDE ha revisado al alza sus perspectivas para 2020, gracias a las vacunas, pero, pese a ello, señala que la economía española ha sido especialmente castigada en esta crisis: una estructura dependiente de los servicios, muy afectada por las restricciones al turismo, y una estructura empresarial basada en la pequeña y mediana empresa (que tienen menor capacidad de financiación y crédito). Otro de los factores de peso sería el de carga pública: en España se ha gastado menos, especialmente en ayudas directas.

En este contexto, advierte el Banco de España, muchos de los mecanismos desplegados, como los Ertes, se agotan, y muchos negocios que eran rentables, comienzan a asfixiarse: un 40% de las empresas tiene algún problema financiero, hasta un 20% estará en situación de insolvencia a final de año y hasta la mitad pueden caer en situación de impagos.

Raymond Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, explica en Hora 25 de los Negocios que "lo primero que se puede hacer es dar ayudas directas a las empresas, que es algo que no se ha hecho este año, que han hecho otros países, aquellos que tenían mejor balance fiscal, como Alemania, pero también otros que no, como Italia, como las transferencias a empresas en dificultad, de tal forma que no tengan que recurrir solamente al endeudamiento" pero, matiza, "de forma quirúrgica, a las empresas que sean viables".