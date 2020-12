"En el chat se habló de un pronunciamiento": un exintegrante del grupo revela los WhatsApp de mandos retirados

Varios altos mandos militares retirados del ejército del Aire en España han proferido toda una serie de alabanzas hacia el franquismo, la figura del dictador y referencias a la Guerra Civil. Entre otras cosas, en el llamado chat de 'El XIX del Aire' se podían leer cosas como "no queda más remedio que fusilar a 26 millones de hijos de puta" y hay todo tipo de referencias a pronunciamientos militares y al golpe de Estado fascista del año 1936. Además, alguno de los integrantes pide explícitamente "hacer algo legal o ilegal con estos hijos de puta", en referencia presumiblemente al actual Gobierno de España según los mensajes que ha publicado el periódico 'InfoLibre'.

Estos mensajes surgen a colación de una carta que mandaron varios militares al rey para advertirle del peligro del gobierno socialcomunista apoyado por "filoetarras" e independentistas. También llegaron a enviar sendas misivas a la Eurocámara. Hablamos en 'Hora 25' con José Ignacio Domínguez, teniente coronel del ejército del Aire retirado y participante de ese chat.

El militar retirado asegura que lo grave es que "ha habido y hay un movimiento" (para dar un pronunciamiento militar) y que intentaron convencer al resto de promociones del ejército del Aire y a alguna del ejército de Tierra. Además, defiende que "no son monárquicos ni constitucionalistas, son franquistas y defienden la dictadura y no solo la pasada, sino la futura. Ellos aspiran a que haya una dictadura"

Los integrantes del chat

Ese chat se creó hace dos años, en plan amistoso, para miembros de la antigua promoción, la XIX del Aire. Éramos unos cuarenta. Ahí intercambiábamos comentarios. Pero a raíz de las elecciones de hace un año, se empezó a radicalizar, se empezó a politizar y yo incluso me fui. Mandé un chiste sobre la derechita cobarde, sobre Vox, en plan irónico y se ofendieron. Entonces me fui. Me llamaron e insistieron en que volvieran y lo hice con pocas ganas porque vi el cariz que estaba adquiriendo. Estaba ahí de Don Tancredo. Había mensajes de odio, casi violentos.

El inicio de la violencia

En marzo, coincidiendo con la radicalización de Vox, empiezan estos mensajes. Coincide con lo que llamaron 'operación Albatros', esto de crear un gobierno de salvación nacional. Querían nombrar de presidenta del Gobierno a la ministra de Defensa, no sé por qué les cae tan bien la ministra. Coincidió con eso y la radicalización de Vox. Comenzaron a mandar mensajes muy violentos.

Qué pasaba con el resto de participantes

Alguno, recuerdo en uno de estos mensajes brutales, protestaba tímidamente. Alguno se marchó también. Cuando empezaron a insultar al general Rodríguez, que también es de Aviación, de dos promociones por detrás de la nuestra y hay gente que ha coincidido con él y son amigos de él y que le llamaron hijo puta, traidor y cobarde motivó que un amigo del general Rodríguez se saliera.

Más mensajes de odio

Se han dicho cosas tremendas, impresionantes, impresionantes. Esto del general Rodríguez pues... qué atrevimiento, ¿no? Decir eso en un chat donde se sabe que hay amigos íntimos del general Rodríguez. El que pronunciaba esos insultos ni siquiera era un militar profesional, era un señor que se había ido a Iberia en el año 1975. Hubo varios desplantes.

El papel de Vox

Esto obedece todo a la agitación de Vox, esto nunca había existido. Nosotros habíamos tenido siempre muy buena relación y no había esta radicalización ni este odio. A raíz de la radicalización de Vox este grupo se ha ido radicalizando. Yo creo que Vox es el principal responsable. Tengo el dato concreto: un miembro del chat mandó un mensaje oral a ese chat, quiero decir, este señor tiene enlace directo con Santiago Abascal. Un chat de un grupo de amigos se acabó convirtiendo en un apéndice de Vox.

¿Qué ha pasado con el chat?

Se han dado de baja. Cuando vi que se habían dado de baja diez o doce yo también me fui. Se quedaron catorce y no quiero saber nada de eso, no me voy a apuntar a nada más de eso.

La nostalgia del franquismo

Siempre han sido nostálgicos. Dentro de un orden. Pero es que ahora ya han pasado a la agresión, al ataque. Lo que me sorprende es que en las cartas defienden la Constitución y defienden al rey, pero en las cartas no es así. No son monárquicos ni constitucionalistas, son franquistas y defienden la dictadura y no solo la pasada, sino la futura. Ellos aspiran a que haya una dictadura. Sorprende que se atrevan a mandar una carta a nada menos que el presidente del Parlamento Europeo como si no supiera él lo que pasa en España y al rey.

Esto empezó en marzo, en marzo se empezó a discutir la posibilidad de un pronunciamiento militar. Esto es muy grave, esto de los chat de bombardear y eso son tonterías. Aquí lo grave es que ha habido y hay un movimiento. Espero que con esto se corte. Empezaron a tratar de movilizar al resto de las promociones del ejército del Aire y contactaron con la del ejército de Tierra. Son todos militares en retiro. Si no lo otro sería una falta grave.

Empezaron a plantearse la posibilidad de un pronunciamiento militar apoyado por el rey. Empezaron a discutir y llegaron a la conclusión de que era inviable. Que no iba a funcionar. Entonces dijeron de pedirle una entrevista al rey. El dirigente de todo esto es José Adán Carmona que se marchó del ejército en el 1976. Este señor hizo oposiciones a Hacienda. Él ha movilizado todo esto. Él pretendía crear un movimiento. Querían movilizar a otras promociones. La XX dijo que iba a mandar una carta y contactaron con el ejército de Tierra para mandar cartas al rey. Consiguieron movilizar a la XXIII de Tierra y habían hablado de movilizar también a la Marina.

Como desistieron de ver al rey, acordaron lo de las cartas y movilizar a los demás. No solo se conformaron con eso. Es un movimiento. Querían involucrar a las otras promociones. Es una ensoñación, pero no deja de ser una realidad. Ellos querían mandar cartas al rey y que el resto de promociones lo apoyaran. Están haciendo un flaquísimo favor a la monarquía. El rey estaría encantado de que le apoye gente demócrata.

Hubo un mensaje que decía que qué lástima que no estuviera en activo porque en un vuelo de estos que se hacen en las Bardenas, en un vuelo caliente se bombardeara la sede de la ANC.

Bulos sobre la pandemia

Había muchos. Era para retrasados mentales y se las creían. Eran negacionistas. Mandaban mensajes políticos, bulos, había fotos del Jefe Mayor de Tierra en los que supuestamente él decía que había que tomar cartas en el asunto. Vamos, una llamada al golpe de Estado.

Amenazas

Yo sí, he estado amenazado, muy amenazado. Incluso tuve que pedir licencia de arma corta y he ido hasta hace poco con ella, pedí protección policial también por otros motivos. Al principio estaba muy amenazado por la extrema derecha. Luego por otras cosas, ahora por la mafia urbanística y demás porque soy abogado. Ahora no estoy amenazado, no son los pistoleros que mandaban en los ochenta. Desde luego me van a a odiar más.

Los militares retirados y el franquismo

Es gente que entró en el ejército en plena dictadura. Son nostálgicos no ha habido pedagogía, aquí sigue el relato de los vencedores. Todos los actores, tenientes coroneles, tenientes y algunos generales se han formado con Franco como alguien a seguir. Sobre todo entre los retirados, pero todavía los que están en activo también han sido educados en la admiración a la figura de Franco. Pero la regeneración generacional ha hecho efecto, la entrada de la mujer y claro la tropa profesional.

Tenemos un ejército moderno, bien dotado y profesional.