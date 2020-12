"Es complejo": la consejera de Sanidad valenciana anticipa el problema para controlar los viajes en Navidad

Entre el 23 de diciembre y el 6 de enero no se podrá entrar ni salir de las CCAA excepto para "acudir a los lugares de residencia habitual de familiares o allegados" u otros casos previstos en el decreto de estado de alarma. Cada CCAA podrá adoptar medidas adicionales. Esta es la principal medida que han acordado el Gobierno y las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de este miércoles y que va a marcar la vida social estas Navidades.

Canarias y Baleares están preparando un plan distinto. Para los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero se restringen los encuentros a un máximo de 10 personas, niños incluidos, "salvo que se trate de convivientes". Esos encuentros deberán celebrarse, además, entre un máximo de dos núcleos de convivencia, aunque se recomienda que sean solo de uno. También se recomienda a los estudiantes que regresan a casa para las vacaciones que limiten las interacciones sociales y extremen las medidas de prevención los 10 días antes del viaje.

Hablamos con la consellera de Sanidad de Valencia, Ana Barceló en 'Hora 25' con Pepa Bueno. Barceló ha señalado que "no podemos tener unas Navidades que se conviertan en una cuesta de enero pandémica".

Sobre el cierre perimetral

Nos obliga a todos. Hay que cumplir lo que ha salido en el Consejo Interterritorial. No quiero entrar a comentar los argumentos que ha utilizado la Comunidad de Madrid para no cerrar. Todos sabemos que la movilidad es uno de los factores fundamentales para contener la pandemia. Era necesario adoptar un acuerdo común, todas las comunidades hemos hecho esfuerzos para llegar a esto.

Cómo acreditamos que vamos a ver a la familia

Es muy difícil. Hay que evitar hacer viajes de placer o hacer otras actividades. Hay que apelar a las responsabilidad de los ciudadanos, pero es muy difícil acreditarlo. Tendremos que hacer un ejercicio de buena voluntad. Es complejo sobre todo en personas que no tienen vínculo jurídico. Se entiende que pueden desplazarse, no podemos tener unas Navidades que se conviertan en una cuesta de enero pandémica. No hay medidas coercitivas concretas.

Las medidas de la Comunitat

En principio en el acuerdo se recoge que sean 10 personas en el ámbito familiar. Pero en el social nosotros estableceremos que sean 6 personas. Vamos a ser muy estrictos y vamos a endurecer algunas medidas, aunque todavía no sabemos cuáles.

La sanidad valenciana estuvo última durante muchos años. En estos últimos 5 años el esfuerzo ha sido ingente, hemos logrado aumentar nuestro presupuesto en un 37%, vamos a invertir en la Sanidad 20 millones diarios. Hay una apuesta decidida del Gobierno del Botanic por la Sanidad.