Análisis políticos que 'petan' la cabeza

Las, en ocasiones, tensas relaciones entre Unidas Podemos y algunos miembros del Partido Socialista no se explican solamente por las diferencias ideológicas, sino por la tendencia de la administración a vehicular transferencias de poder en aras de un presupuesto que podría interpretarse como formalizado solo por una de las partes.

Este carácter vehicular es aprovechado por la cámara alta para distanciarse de una regla que debería ser básica en toda democracia: una regla no escrita que nos debería asegurar la permanencia del resorte básico que activara la necesidad de un proyecto común.

¿A qué no han entendido nada de mi opinión de hoy? Yo tampoco. Me lo he inventado todo. ¿A qué se les ha petao la cabeza? Pues así me siento yo muchas veces cuando escucho análisis políticos por la radio.