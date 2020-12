Eduard Fernández: "No puedo juzgar un personaje para interpretarlo"

En pocas casas, si exceptuamos al Museo del Prado, hay más 'Goyas' que en la suya. Hablamos de la vida, como hacen muchos de sus personajes; de la conexión intergeneracional en su profesión. Después de trabajar con su hija Greta de sus últimos trabajos en el cine y en plataformas como HBO, en la que forma parte de una serie que no les va a dejar indiferentes, 30 Monedas, la última creación de Álex de la Iglesia, a quien pide que si hay segunda temporada, "lo haga levitar".

"Yo nunca me hubiera interesado por Millán Astray. En la película cumple el papel que tiene que ejercer. No puedo juzgar un personaje para interpretarlo. Alguna vez me han ofrecido interpretar a un pederasta y no he querido", explica a la hora de recordar su papel en Mientras dure la guerra.

Asimismo, reconoce que cuando un director le dice "a todo que si o que no", no le gusta y asegura que "hay directores que te sacan cosas que nunca hubieras imaginado".