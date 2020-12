La opinión de Carles Francino

Deberían dejarnos algún día poder seguir una de las reuniones como la que empieza a esta hora del consejo interterritorial de Sanidad. Tal vez así entenderíamos algo, porque son muchos meses ya de mensajes contradictorios, de broncas internas, de discusiones que a veces parecen de patio de colegio.

Ya lo último es todo el ceremonial que llevamos a cuestas para que nos digan qué se podrá y que no se podrá hacer estas navidades. Diez personas, doce, los niños, la abuela, viajes sí, viajes no, depende… A ver, yo entiendo -creo que todo el mundo puede entenderlo- que esto está resultando muy complicado, mucho; que nos enfrentamos a algo que no nos había ocurrido antes, que los científicos avanzan un poco a ciegas, que los políticos tienen miedo -y es normal- de tomar decisiones equivocadas. No querría estar en su piel porque al final tienen que elegir -igual es muy bestia lo que digo, pero lo siento así- tienen que elegir entre mandar a la gente al paro o al cementerio. O al hospital. Es decir, el famoso -y perverso- dilema entre salud y economía. Que yo diría que no es tal dilema porque si no hubiera dudas, si lo primero fuese la salud ya estaríamos todos encerrados en casa otra vez. Pero está la economía… bueno, y también la salud mental; o sea que es una cuestión de equilibrio.

Así que ojalá pudiéramos ver alguna de esas reuniones, como la de hoy, porque tal vez así entenderíamos algo de este guirigay insoportable. ¿No habíamos quedado que lo más importante en política es el relato? Pues por favor, mensajes breves y comprensibles. Eso sí lo podemos exigir. Y exigirnos también a nosotros mismos, la ineludible responsabilidad social.