Juan Echanove: "Me miro al espejo y veo a un actor"

Si algo ha ayudado a todo el mundo en esta pandemia es la televisión y Juan Echanove ha sido protagonista, en este tiempo, de alguna serie y de algún programa. Dio vida al el inspector jefe Santiago Abad en la serie policial 'Desaparecidos', una serie que se metía de lleno en cómo trabajan los agentes del Grupo 2 de Desaparecidos de la Policía Nacional. Y fue el maestro de ceremonias en el programa 'De la vida al plato' una serie de ocho episodios que reunía a ocho grandes chefs de la cocina española para conocer qué hay detrás de estos maestros y de sus establecimientos situados en lo más alto de la gastronomía mundial. "El gran boom de la alta cocina española es que emociona. Yo voy a restaurantes y son amigos que a veces me hacen sentir bien y otras menos bien. Algo parecido a lo que deben sentir ellos cuando van a verme a mi", dice Juan Echanove. Su amor por la gastronomía le ha llevado a ser jurado en algún concurso internacional. Ahora va a restaurantes donde ve de primera mano como lo está pasando la hostelería que "lleva la huella del esfuerzo. Pero seguramente como todos que ahora somos distintos a lo que éramos hace ocho meses"

El actor está de gira con la obra 'La fiesta del chivo' donde da vida al dictador Rafael Trujillo, un dictador sin bigote. "Es que nunca he llevado bigote postizo, no puedo, me agobio y lo paso mal y sobre todo en teatro donde no hay maquillador. Y para dar vida a Trujillo estuve hablando con Carlos Saura y le argumenté muy bien que nuestro Trujillo no debía llevarlo. Le dije que había que huir de un estereotipo que físicamente no era reconocible por la sociedad española para ir a lo esencial del personaje que era como es posible soportar tanta humillación, a cambio de qué. Y Saura me dijo que sin bigote", reconoce Echanove. El actor, que fue Franco en 'Madregilda" es de la idea que alguien tiene que hacer este trabajo sucio, mostrar a estos tipos porque además " no me siento tan importante para elegir hacer personajes buenos o malos, establecer un criterio selectivo para dignificar mi imagen". El próximo día 18 se estrena 'El Cid" , una superproducción donde Juan Echanove es Don Bernardo, obispo de León, un tipo con mucho poder que quería expulsar a los árabes de la península ibérica.

Televisión, cine, teatro y hasta cantante en alguna ocasión pero si Juan Echanove se mira en el espejo confiesa que ve a " un actor, lo que me visto toda mi vida. Además me siento orgulloso de serlo, cada vez me apasiona más y cada vez quiero hacerlo mejor" .