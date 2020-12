Phyllida Lloyd: "No queríamos mostrar a una víctima, sino a una mujer que ha creado su propio cambio"

“Viuda negra” es la expresión que marca el inicio del último proyecto dirigido por Phyllida Lloyd. Dos palabras que encierran un secreto compartido entre una madre y su primogénita, que implican una ansiada huida y que llevarán a una mujer a comenzar una lucha por protegerse a sí misma y a sus hijas.

La directora británica, a la que hemos visto al frente de grandes proyectos como ‘Mamma Mia’ o ‘La Dama de Hierro’, se atreve con este viaje intimista protagonizado por Sandra, una mujer que, al recibir malos tratos por parte de su marido, huye del núcleo familiar y pasa a ser considerada “persona sin hogar”. A pesar de ser una víctima, ‘Herself’ nos muestra la historia de una mujer llena de valentía que construye, de forma literal, su nuevo camino.

Después de hacer ‘Mamma Mia!’ y ‘La Dama de Hierro’ , que han sido películas muy taquilleras y vistas por muchos espectadores, da un giro a esta película más intimista, más pequeña. ¿Por qué esta historia y por qué ahora?

Supongo que para mí no supone un giro tan grande porque el trabajo que hago en el teatro, donde paso muchas horas, se ajusta bastante a lo que hago en esta película. Clare Dunne (Sandra), Harriet Walter (Peggy) y yo llevamos trabajando juntas desde hace cinco o seis años en una agrupación de teatro femenina y también con mujeres que se encuentran en la cárcel. Así que, de alguna manera, esa misión social que se refleja en el film es una parte muy importante de mi trabajo, por lo que llevaba ya un tiempo queriendo hacer una película así, indie y de bajo presupuesto. Siento que, en realidad, encajo mucho mejor en este tipo de ambiente.

Esa película de temas sociales y ese trabajo que usted ha hecho se inserta en una especie de tradición del cine británico que vemos en directores como Ken Loach, Mike Leigh… Es un cine que, incluso cuando es comercial, mira a esos problemas sociales. ¿Por qué hay tanto compromiso?

(dudosa) Soy muy consciente de que lo hacemos más que en otros países, más que en España o América, no sé realmente por qué. Lo que sí sé es que esta película y otras películas de directores como Leigh o Loach, reciben una alta subvención del Estado. Mi película está casi totalmente financiada por los impuestos. BBC Films, Screen Ireland y otras agencias estatales nos dan la libertad para hablar de estos temas sociales.

Qué importante es eso. El guion es de la propia actriz protagonista, Clare Dunne, que está maravillosa en la película, ¿cómo ha sido trabajar con ella como actriz y como guionista?

Clare y yo llevamos ya unos cuantos años trabajando juntas, somos muy buenas amigas. En cierto modo, el trabajo de guion iba más allá de nosotras. Teníamos un co-guionista, Malcolm Campbell, que apareció justo cuando Clare estaba pensando en interpretar a Sandra. Al principio de todo ni siquiera se había planteado esa posibilidad, en todo caso quizá había pensado en interpretar un pequeño papel, el papel de la hermana que estaba en el texto de la obra original. Pero cuando yo me sumé al proyecto dejé muy claro que o Clare protagonizaba la película o que no contasen conmigo. Por otro lado, en lo referente a su interpretación, fue bastante fácil. Yo sabía lo que quería conseguir, sabía cuándo presionarla, cuándo permitir que se dejara llevar un poco más o cuando detenerla porque al haber público real en el rodaje se vivían muchas emociones. Así que se podría decir que esta parte no fue la más difícil.

La película muestra perfectamente todos los problemas a los que se enfrenta una mujer, y encima una mujer sin recursos cuando es víctima del maltrato. Hay un par de partidos políticos en España que ponen en duda que exista la violencia de género como tal. No sé si esto pasa en Inglaterra, espero que no, pero no sé si su película puede ayudar a que cambien esas miradas machistas, ¿no?

A ver, creo que aquí hay dos objetivos. Uno, por supuesto, es levantar la voz para denunciar que no hay suficientes viviendas sociales en el Reino Unido, en Irlanda y probablemente tampoco a nivel global. No hay suficientes apoyos para las mujeres que están intentando liberarse de estas situaciones y encima, este estado de pandemia está suponiendo una situación absolutamente catastrófica para las personas que viven en casas donde sufren violencia. Todo se está magnificando ahora porque se dan las condiciones perfectas para que exista una persona que comete estos abusos. Así que, queremos gritar al público que nos ayuden con esto y que se dirijan a los miembros de su parlamento; pero también queremos mandar un mensaje de esperanza, porque sabemos que esta película, gracias a Dios, se va a ver en los cines en España, lo cual es maravilloso, y el siguiente paso será que se vea en las plataformas de streaming, donde algunos de esos espectadores serán mujeres que están viviendo en esta situación. Así que vemos esto como un mensaje que estamos colocando en un buzón, un mensaje que dice que hay vida más allá de este momento, que hay esperanza, que quizá hay gente ahí fuera que te va a ayudar. Hablamos con muchas agencias que trabajan con mujeres víctimas de violencia de género y una de ellas nos dijo: “no hagáis que esta mujer sea una víctima, porque estas mujeres están llenas de valentía”, así que queríamos mostrar la imagen de una mujer que ha creado su propio cambio.

Hiciste el biopic de Margaret Thatcher y ahora una película sobre las consecuencias de su política, ¿has sido consciente de esta unión?

No puedo culparla por lo de la película, porque es Irlanda, pero es responsable y su gobierno también. Y los gobiernos de América al mismo tiempo y probablemente los que hicieron lo mismo en España. Son responsables de la privatización y de la situación actual. Thatcher fue la que comenzó la venta de casas sociales, ofreciendo a la gente casas para convertirse en propietarios.